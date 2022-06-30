Алтайские грибники открыли сезон тихой охоты на лисичек

После дождливой недели на Алтае появилось много грибов, теперь любители тихой охоты фотографируют не единичные находки, а уже и полные вёдра маслят и белых. А также сообщают в паблике grib22rus о старте сезона лисичек.

Алтайские грибники показывают улов. Фото: vk.com/grib22rus

Этот вид грибов уже пошел в Троицком районе, пишет Светлана Тихонова. Снимки с маслятами выкладывают из Заринского района, там много очень мелких грибов. Также маслята есть в Озерках.

О своих «шампиньонных» местах рассказывает Евгений Губин (лесополоса от Лебяжьего до Черницка). А Александр Панов из Горно-Алтайска похвастался белыми грибами, которые он набрал в несколько вёдер.