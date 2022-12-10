Где и когда в Барнауле откроют большой каток
Площадка на Смертина будет самой масштабной за всю историю парка: залита большая часть футбольного поля
В Парке спорта Смертина 10 декабря в 12:00 пройдёт праздничное открытие катка «Льдинка». Посетителей ждут игры и эстафеты спортивной тематики, конкурсы и подарки, показательное выступление по фигурному катанию, а также встреча с Дедом Морозом.
Прийти на мероприятие можно со своими коньками или же взять их в аренду в тёплом пункте проката. Размерный ряд — от 25 до 46. Для неопытных фигуристов есть пингвины-помощники. Каток легко найти — он расположен между административным корпусом и банкетным залом прямо у главной аллеи.
А с 1 по 7 января 2023 года на открытом катке организуют бесплатные мастер-классы по фигурному катанию, где любой желающий сможет стать участником проекта «Стань фигуристом за семь дней»
Напомним, в Парке спорта есть и крытый каток.
«Посетители могут выбрать, где кататься. Температурный режим одинаковый, разве что на крытом катке менее ветрено, а новый — в разы больше по размерам», — отметили представители парка.
Фото: Парк спорта А. Смертина
Режим работы и стоимость
По будням оба катка работают с 12:00 до 21:00. В субботу и воскресенье — с 11:00 до 22:00.
Вход со своими коньками: 200 рублей (три часа катания, оба катка). Детям до 7 лет со своими коньками вход бесплатный.
Прокат коньков: 250 рублей (час катания, открытый каток) или 300 рублей (час катания, крытый каток). Прокат детских коньков: 150 рублей (час катания, крытый и открытый катки).
Подробности можно уточнить в пункте проката по телефону: 22-64-97
Парк спорта А. Смертина
Адрес: ул. Энтузиастов, 12В.
Тел.: 22-64-97
ИП Шаповалова А.Д.