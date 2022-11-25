Без фейерверков, но с городками. Куда сходить и где сфотографироваться на новогодние праздники в Барнауле?

Новый, 2023 год Барнаул встретит без массовых уличных мероприятий и фейерверков, и даже площадь Сахарова не будут перекрывать для обустройства снежного городка. Но тем не менее новогодние площадки в городе всё-таки будут обустроены. Да и сам Барнаул к празднику украсят. Как город собирается создавать новогоднее настроение у жителей и гостей краевой столицы, куда сходить с детьми и где сделать волшебное селфи, читайте в нашем материале.

Где в Барнауле поставят ёлки и построят снежные городки?

На площади Сахарова в этом году снежного городка не будет — власти решили не перекрывать проспект Социалистический. Такое решение принято в связи с реконструкцией путепровода на проспекте Ленина, чтобы не осложнять транспортную ситуацию на центральных проспектах. Но детей без ёлок не оставят: в каждом районе Барнаула будет своя ледяная крепость. Как пояснили в администрации, всего на строительство снежных городков заготовлено 279,2 кубометра ледяных блоков.

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В Центральном районе:

Здесь обустроят сразу несколько снежных городков. Главный из них будет, конечно же, на улице Мало-Тобольской. Здесь же установят 12-метровую новогоднюю ель. Ощущение новогодней сказки подарит и украшение площади: ледовые фигуры, светящийся «потолок», установят десять светящихся елей. Порадуют горожан скульптуры Снежной королевы, лебедей, Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Дополнительным украшением станут светодиодные цветы и восемь ледовых барельефов. Кроме того, к радости ребятни на площадке построят две ледяные горки.

Ещё один снежный городок в Центральном районе построят на улице Мира, на площади перед ДК «Центральный».

Будет своя ледовая крепость и в посёлке Южном. Её построят у Дворца культуры на ул. Чайковского, 21. Здесь тоже установят 12-метровую праздничную ель, а радовать гостей будут снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Рабочие смонтируют светящуюся арку, большой шар-пещеру, карету, скульптуры оленей и другое.

О жителях Затона тоже не забыли: на улице Водников, 13, будет обустроен снежный городок с новогодней елью. Украсят площадь тоже ледяные фигуры.

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

В Ленинском районе:

Традиционно новогодний городок в этом районе обустроят на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213). Главным украшением станет 12-метровая искусственная ель с пятиконечной звездой на макушке.

Для детей зальют две каркасные деревянные горки и сделают зимний заливной скат. Радовать детей и взрослых будут 10 световых конструкций: три «Оленя малых», один «Олень большой», одна «Карета с игрушками», две «Ели больших», одна «Ель малая», «Снеговик» и «Арка». Красоты городку добавят «светящийся потолок», шесть светодиодных ёжиков и несколько других ледяных фигур.

Жителям Научного городка тоже будет куда сводить детей на Новый год. Красавица ель будет установлена на центральной площади (Научный Городок, 31).

В Индустриальном районе:

Здесь будет обустроено две новогодние площадки, которые будут находиться рядом: в парке «Лесная сказка» и в Парке спорта Алексея Смертина. Так что за раз можно будет посетить оба городка.

Новогодние ели с гирляндами и звездой будут на каждой площадке. А «Лесную сказку» к тому же украсят снежные фигуры в виде медвежонка, оленёнка, снеговика, пингвинёнка, а также конструкции «Цветок», «Лев». Освещать праздничную площадку будут светодиодные прожекторы.

А в Парке спорта традиционно зальют уличный каток и повесят новогодние гирлянды.

В Железнодорожном районе:

Зимний городок уже в эти выходные откроется на парковке у ТРЦ «Галактика». Здесь будет праздничная площадка с бесплатным катком, вагончиком для переодевания с новогодними ёлками, фотозонами и торговыми павильонами. Можно будет перекусить, согреться горячим чаем или глинтвейном.

Новогодний городок также обустроят на аллее по ул. Георгия Исакова.

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

В Октябрьском районе

Новогодний городок обустроят в сквере им. Германа Титова. Украшать его будут шары, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, снеговики с подсветкой и другие. Самой главной будет 14-метровая искусственная ель.

Где сделать красивое селфи?

Кроме снежных городков на улицах Барнаула будут установлены красочные новогодние композиции. Рассказываем, какую красоту можно будет увидеть, и конечно, сделать там волшебное фото.

Центральный район украсят:

— 10 светодиодных елей и пять световых композиций;

— фигуры снеговиков на перекрёстках на аллее по проспекту Ленина;

— световой фонтан на подъёме проспекта Красноармейского и ул. Аванесова;

— световая композиция из цифрового обозначения года «2023» на пл. им. Баварина;

— объёмная композиция в виде корабля в сквере на пересечении ул. Партизанской и проспекта Красноармейского;

— арка в виде звезды на Старом базаре;

— пара светодиодных лебедей, образующих сердце, на площади Баварина;

— светящийся олень на Демидовской площади;

— фигуры в виде Дюймовочки, принца и снеговика в границах улиц Димитрова и Ползунова.

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Ленинский район:

— светящиеся фигуры оленей на пересечении ул. Антона Петрова / ул. 2-й Северо-Западной и ул. Малахова /ул. Советской Армии;

— восемь светодиодных «Кристаллов» на транспортных развязках ул. Малахова / ул. Антона Петрова и ул. Юрина / ул. Малахова;

— 11 елей со звездой (точные места установки этих стел ещё не определены);

— на улице Георгия Исакова от ул. Попова до ул. Островского хорошие новогодние фотографии могут получиться со «снежным потолком» из светодиодной бахромы;

— светодиодные деревья сакуры, ели, фигуры жирафа, арки и объёмный круг в виде ёлочной игрушки украсят Научный городок.

Индустриальный район:

— два светодиодных фонтана: один на пересечении Павловского тракта с ул. Власихинской (называется «Снежный»), а второй — на пересечении Павловского тракта с ул. Сельскохозяйственной («Ажурный»);

— светящаяся арка на Павловском тракте в районе домов № 253 и 257;

— светящаяся маска на ул. 50 лет СССР, 16;

— светодиодный глобус на ул. 50 лет СССР, 12;

— светодиодный фейерверк на пересечении Павловского тракта с улицей Малахова;

— светящийся корабль на площади адмирала Кузнецова (ул. Балтийской, 49);

— светодиодные ели на Павловском тракте (от ул. Попова до ул. Сельскохозяйственной).

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Октябрьский район:

В администрации сообщили, что район украсят четыре световых фонтана, новогодние конструкции «Часы», «Бабочки» и праздничные консоли на опорах освещения. Но где именно они будут находиться, пока неизвестно.

Железнодорожный район:

— на аллее от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского установят фигуры «подарки», «ёлочные игрушки»;

— снегири украсят перекрёсток ул. Молодёжной и проспекта Социалистического;

— упряжка оленей — пр. Красноармейский, 104;

— ангелы будут радовать прохожих на пр. Ленина, 61;

— сфотографироваться в елях можно на перекрёстке пр. Красноармейского и улицы Папанинцев;

— на проспекте Ленина, 55, встанет величественная Снежная королева";

— Танцующие девушки будут вас ждать на проспекте Строителей, 25;

— на проспекте Красноармейском, 131, установят лошадей с каретой;

— на Павловском тракте, 58г, будут светить «Звёзды», а на проспекте Строителей, 45, — «Свечи»;

— любимый горожанами паровоз позовёт в волшебное путешествие в сквере на пересечении проспекта Красноармейского и ул. Молодёжной.

Как ещё украсят Барнаул?

Праздничную атмосферу будет создавать и новогоднее украшение улиц: баннеры и билборды с праздничной символикой, светящиеся виньетки и прочая иллюминация.

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

А для детей будут проводить мероприятия на Новый год?

Конечно. Новогодние представления для учащихся 1-4 классов Барнаула пройдут в конце декабря в городских учреждениях культуры. Как рассказал председатель комитета по образованию города Андрей Муль, зрителями спектаклей станут более 40 тысяч детей.

А новогодний фейерверк в Барнауле проведут?

Нет, новогодних фейерверков в этом году не планируется устраивать ни в одном районе Барнаула.

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