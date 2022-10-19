15 октября Comedy Radio исполнилось 10 лет. Впервые юмористическая ток-станция, 100% эфира которой составляет позитивная информация, появилась в столице России в 2012 году. И за эти годы её аудитория существенно увеличилась не только в московском регионе, но и в России.

Сегодня более 6,6 млн человек, от Калининграда до Тюмени, еженедельно слушают Comedy Radio. Каждый день на частоту радиостанции настраиваются свыше 2,3 млн человек*.

На Comedy Radio выходят яркие комедийные и развлекательные шоу собственного производства, а среди радиоведущих — молодые и дерзкие стендап-комики, чьи шутки ломают стереотипы, помогают переосмыслить предрассудки и долго остаются актуальными. Здесь звучат и свежие выпуски рейтинговых комедийных проектов ТНТ, среди которых новый сезон Comedy Club и культовый Stand Up.

В прямом эфире Comedy Radio можно поучаствовать в разговорных шоу «ГутенМоргенФримен», «Счастливые люди», «Самое серьёзное шоу», «Казибота-шоу», «Шоу городского типа» и «2,5 человека». Comedy Radio активно развивает региональную сеть, создавая настроение миллионам жителей нашей страны. В октябре копилку самых смешных проектов пополнило новое шоу «В Питере — встать!», которое теперь каждое утро заряжает позитивом жителей Северной столицы.

В столице Алтайского края Comedy Radio начало вещание с 1 сентября 2017 года на волне 102,9 FM. В минувшем сентябре Comedy Radio Барнаул исполнилось 5 лет.

Радиостанция поддерживает талантливую молодёжь, и многие из тех, кто воспользовался этим социальным лифтом, стали знаменитыми в жанре юмора. Успехи Comedy Radio не раз отмечены национальной премией «Радиомания» — престижной наградой в сфере радиовещания в России. Входит в «Газпром-Медиа Радио».

Comedy Radio вещает с 15 октября 2012 года. Частота в Москве — 102.5 FM. Входит в состав ведущего российского радиохолдинга — ГПМ Радио. Генеральный директор — Вадим Терещук. Тел./факс — (495) 730-10-10, 937-33-67. Сайт: comedy-radio.ru.

* Mediascope, Radio Index — Россия, города с населением 100 тыс.+, январь-июнь 2022, 12+.

По информации пресс-службы ГПМ Радио

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