Цветение маральника, Первомай и Платоновский бал. Как провести длинные майские выходные на Алтае

Длинные майские выходные в Алтайском крае и Барнауле пройдут весьма насыщенно. Тут совпало сразу несколько поводов — Цветение маральника, открытие туристического сезона и Первомай, который в этом году отпразднуют с особым размахом. А ещё на Алтае пройдёт Платоновский бал, где можно погрузиться в романтическую эпоху XVIII века. О самых интересных событиях — в обзоре Марии Лаврищевой.

Цветение маральника

Фото: «ВизитАлтай»

Большой праздник — Цветение маральника, который открывает летний туристический сезон в Алтайском крае, — уже восемь лет (с перерывом в «ковидном» 2020 году) традиционно проводят 1 мая. И всегда отмечают с большим размахом.

Этот год не стал исключением, для гостей подготовили множество сюрпризов. Так, например, ожидается выступление известного эквилибриста Константина Глухарева. Ему предстоит пройти по канату над озером «Бирюзовой Катуни». А потом обещает провести мастер-классы для всех, кто пожелает попробовать себя в роли канатоходца.

На празднике выступит знаменитая группа барабанщиков Big drumma show, успевшая покорить всю Россию, и не менее известная и любимая зрителями рок-группа «Рви Меха — Оркестр!».

Когда: 1 мая, начало работы площадок в 12:00. Открытие пройдёт в 13 часов.

Сколько: вход бесплатный.

Как доехать: на собственном автомобиле (время в дороге в районе 4-4,5 часа) или с туристической компанией, которая организует доставку.

На личном автомобиле есть два варианта заезда на площадку «Бирюзовой Катуни». Первый — через КПП № 2 Айского моста у села Соузга. Здесь проезд бесплатный для любого вида транспорта. Со стороны Республики Алтай проезд организован по подвесному мосту над Катунью за селом Манжерок перед сувенирным рынком Аржан-Суу. Проезд по нему платный, возможен только для транспорта до 3,5 т и высотой до 3,5 м.

Первомайские гулянья и фейерверк

Праздничные мероприятия в честь Дня труда в Барнауле начнутся в 11 часов утра. на это время назначен забег легкоатлетов от «Алтайской правды». Он стартует на площади Советов. Продолжит праздник парад пожарной техники, которую организует управление ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

С 12 до 15 часов на площади Свободы можно будет увидеть показательные выступления спасателей, а также выставку современной пожарной техники и ретромашин.

В 16:30 на Оби пройдёт парад кораблей в честь открытия навигации. Увидеть его можно с набережной около Нового моста в Барнауле. Здесь же будут выступать барнаульский духовой оркестр и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края. Концерт продлится до 22 часов.

А в 22 часа над Обью прогремит фейерверк.

Новости

Общество Фейерверк и парад кораблей. Как проведут Первомай в Барнауле

Платоновский бал (16+)

Фото: «ВизитАлтай»

Бал в традициях XVIII-XIX веков пройдёт в барнаульском санатории. Участников ждут старинные танцы, инструментальная музыка. Дамы и кавалеры, которые прибудут на бал, смогут при желании разместиться в гостиничных номерах. Для отдыхающих также организуют стилизованные игры и банкет. Танцевальную программу по канонам прошлых эпох готовит студия старинного танца.

Мероприятие связано с историческим прошлым: на рубеже XIX-XX веков усадьбу крупных предпринимателей Платоновых посещали гости с разных концов России. К традициям проведения светских раутов в бывшем дворянском гнезде вернулись в 2015 году.

Когда: 30 апреля, 20:00.

Где: санаторий «Сосновый бор».

Цена: от 2500 до 3500 руб.

Пешком по Нагорному парку (12+)

За сотни лет Нагорный парк Барнаула сменил множество обликов. На экскурсии обещают раскрыть все тайны, которыми окутан парк и его окрестности.

Когда: 16:00 на 30 апреля.

Сколько стоит: 350 рублей.

Где: место встречи будет известно после записи по телефону 8 983 605 0889.

«Ночь мистики» в Барнауле (12+)

На необычную экскурсию приглашают барнаульцев и гостей города в субботу, 30 апреля. Ночная версия мистических историй и легенд — то, что нужно после сложной рабочей недели.

Когда: прогулка «Ночь мистики» назначена на 22:00 на 30 апреля.

Сколько стоит: 350 рублей.

Где: место встречи будет известно после записи по телефону 8 983 605 0889.

Пешая экскурсия со сбитнем

Устроить себе весёлую прогулку и узнать о заводах Демидова, появлении Петропавловской линии, о первой аптеке за Уралом — Горной аптеке и многом другом, предлагают барнаульцам уже в эту субботу. Прогулка будет увлекательной, она пройдёт по старой части города с экскурсоводом, обещают и стаканчик ароматного сбитня каждому участнику.

Когда: 30 апреля в 13:00.

Сколько: 350 рублей.

Где: музей «Горная аптека», запись по телефону +7 (3852) 53-62-67.

Новости

Вопрос дня Как мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году?

Медитация в «Изумрудном»

В эту тёплую субботу барнаульцев приглашают на медитацию в парк «Изумрудный». Тренер расскажет, в чём смысл медитации, продемонстрирует разнообразные оздоровительные практики, объяснит, как правильно дышать и успокаиваться. После медитации гостей ждёт чаепитие и диагностика чакр.



С собой необходимо взять коврик, на котором вы сможете с комфортом сидеть.

Обязательна запись по телефону: 8 (928) 455-44-75 (Артём).

Сколько стоит: бесплатно.

Когда: 30 апреля в 12:00

Где: ​Комсомольский проспект, 128 (около «Верстового столба»).

Пасхальные гулянья в Художественном музее

Фото: Алтайский художественный музей

Художественный музей Алтайского края предлагает отметить завершение пасхальной недели играми на свежем воздухе.

«Пасха — самый главный, самый радостный, самый светлый праздник в народном и православном календаре, имеющий множество прекрасных традиций и обычаев. Любимым развлечением на Пасху было катание яиц», — отмечают в Художественном музее.

Когда: 30 апреля в 12:00.

Сколько стоит: 60-120 рублей.

Где: ул. Максима Горького, 16.

Развлекаемся с детьми



Мультфильм «Суворов» (6+)

Фото: kino-mir

С 1 мая в кинотеатрах Барнаула выйдет в прокат мультфильм «Суворов. Великое путешествие». Интересно, что это первый «полный метр» от «Союзмультфильма» за последние 20 лет.

Главный герой картины — юноша Гриша. Он попадает к Суворову на службу и становится участником Швейцарского похода. Грише предстоит бросить вызов опасному злодею, встретить верных друзей и стать настоящим героем.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Мультфильм «Бука. Моё любимое чудовище»

Фото: kino-mir

В царском семействе большой скандал: принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным её берёт в плен Бука, самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Мюзикл «Все мыши любят сыр» (3+)

Фото: театр кукол «Сказка»

Спектакль театра кукол «Сказка» рассказывает о весёлых мышатах — Фружи и Шома. Их дружбе мешает серьёзное препятствие: Фружи белого цвета, а Шома — серого. Эта разница заметна всем, а особенно — семьям героев. Но к счастью, на помощь мышатам приходит Великий Кот-маг, он же мышонок Паскаль.

Спектакль длится полтора часа.

Когда: 1 мая в 11:00.

Сколько стоит: 250-350 рублей.

Где: театр кукол «Сказка», Пушкина, 41.

Идём в кино



Фильм «1941. Крылья над Берлином» (12+)

Фото: kino-mir

Это патриотичная история о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.

Венгерская картина «Пост Мортем» (16+)

Фильм рассказывает о том, как в конце XIX — начале XX века широкое распространение получило понятие «пост мортем» — посмертные снимки в память об умерших близких. Фотографа Томаса приглашают в опустошённую эпидемией «испанки» деревню. Вскоре он узнаёт, что это место проклято, а потусторонние силы не дают местным покоя. Ему и 10-летней сироте Анне предстоит понять намерения призраков и столкнуться с величайшим ужасом в их жизни.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.