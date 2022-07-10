День рыбака. Что ловят алтайские девушки на удочку

10 июля в России отмечают День рыбака. В Алтайском крае любят проводить досуг на реке с удочкой или другими рыболовными снастями. И причастны к этому празднику у нас не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. А то, что наши замечательные рыбачки дадут фору любому мужику с удочкой, свидетельствуют уловы, которыми дамы хвалятся в соцсетях.

Алтайские женщины на рыбалке / Фото из соцсетей*

Когда отмечают День рыбака

В России День рыбака отмечают каждое второе воскресенье июля. В 2022 году он приходится на 10 июля.

Впервые этот праздник в нашей стране придумали отмечать в 1964 году мурманские рыболовы. Уже на следующий год их инициатива была поддержана правительством Советского Союза и День рыбака стали праздновать по всему СССР.

Есть ещё Всемирный день рыболовства, у него строго определённая дата — 27 июня. Его инициаторами стали итальянские рыбаки, с 1984 года этот праздник решили проводить по всему рыбацкому миру. Но наш День рыбака на 20 лет старше международного.

Как отметят День рыбака в Барнауле

10 июля в 12:00 в барнаульском зоопарке начнётся весёлый рыбацкий праздник. Гостей ждёт уха, приготовленная на полевой кухне, экскурсии, а также конкурс на самый смешной анекдот про рыбаков.