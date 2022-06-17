Играй, познавай, развлекайся: в Барнауле пройдёт интерактивная выставка роботов для всей семьи
Дети до 13 лет могут посетить выставку бесплатно
Выставка роботов и передовых технологий Robocity будет представлена в Барнауле с 18 июня по 31 июля в ТРЦ ARENA по адресу: ул. Павловский тракт, 188. Гости смогут познакомиться с продвинутыми роботами со всего мира, узнать много нового о современных технологиях и отлично провести время всей семьей.
В программе:
— зоны виртуальной реальности;
— театр роботов;
— шоу поющих молний;
— селфи с 3D-персонажами фильмов «Чужой» и «Хищник»;
— мастер-класс по рисованию объёмных фигур из пластика;
— изготовление 3D-поделок, которые можно забрать с собой;
— «воздушный бой», который позволит вам ощутить себя бесстрашным пилотом истребителя;
— «ожившие рисунки»: даже дети от двух лет смогут оживить рыбку в виртуальном аквариуме;
— душевные разговоры с роботом Чаппи.
Цены в выходной день:
взрослый — 590 руб.;
детский — 490 руб.
Цены в будний день:
взрослый — 490 руб.;
детский — 390 руб.;
групповой — 390 руб.
Билет действует в течение одного дня без ограничений, поэтому при необходимости вы можете покинуть выставку и вернуться по тому же билету.
Для всех читателей amic.ru — купон на бесплатный детский билет в подарок. Он прикреплён ниже, и его нужно просто показать кассиру со своего мобильного телефона. А взрослый билет можно купить по ссылке.
Музей робототехники работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Узнать подробности можно по телефону: 8-924-155-00-10.
Бесплатный билет действует в будний день для детей до 13 лет в сопровождении родителей.