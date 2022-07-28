Тот самый «Русский Дом»: известная база предлагает колоритный русский отдых на берегу Чумыша

Устав от городской суеты и шума, порой так хочется уехать в глубинку и насладиться красотами природы и тишиной. Вот прям взять и оказаться в лесу, где дышится так свободно и свежо, где не беспокоят повседневные дела и заботы, и можно просто отдыхать и ни о чём не думать. Но чтобы погрузиться в такую безмятежную атмосферу, почувствовать колорит настоящей русской деревни, не придётся забираться вглубь леса и оставлять цивилизацию.

Такой формат предлагает база отдыха «Русский Дом» в селе Язово Тальменского района. Наверняка вы слышали об этом особенном месте: деревенское подворье с домашними животными, деревянные домики и щедрое сибирское застолье.

Здесь вы сможете сходить в жаркую баньку с выходом на реку Чумыш, попить травяного чая на понтонной пристани или позагорать у реки, а также прокатиться с ветерком на катере или отправиться в конную прогулку на лошадях.

Вечером в кают-компании корабля вас ждёт вкусный ужин под звуки живой музыки и танцы до утра. Все развлечения в «Русском Доме» уже включены в стоимость отдыха, поэтому вам не придётся беспокоиться за дополнительные расходы. Кстати, цены здесь всегда держат на стабильно комфортном уровне.

Современный сервис и атмосфера настоящей русской сказки ждёт вас всего в часе езды от Барнаула. «Русский Дом» работает уже более 30 лет и знает всё о том, как организовать качественный отдых.

Фото: «Русский Дом»

База отдыха «Русский Дом»

Адрес: Алтайский край, Тальменский район, с. Язово, ул. Нагорная, 1

Эл.почта: russs-dom@mail.ru

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Тел.: 8-913-279-70-89, 8-385-91-340-80, 8-385-91-340-64