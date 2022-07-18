Люблю и понимаю. «Читай-город» представил подборку книг для родителей от Михаила Лабковского и других психологов
Пять полезных книг для настоящих и будущих мам и пап, а также для тех, кто сам еще тоскует по родительской любви
«Делать только то, что хочется», «не делать того, чего не хочется» и еще четыре правила счастливой жизни Михаила Лабковского несколько лет назад очень впечатлили его читателей. Дебютная книга психолога «Хочу и буду» вышла в 2017 году, но до сих пор занимает полку бестселлеров «Читай-города». В ней Лабковский рассказал, что «счастливые люди замуж не хотят», «любой конфликт в окружении есть отражение конфликта внутреннего», «смысл жизни — в самой жизни». И много других простых и сложных вещей, которые подтолкнули тысячи читателей изменить свою жизнь.
Этим летом психолог выпустил новую книгу — для родителей: настоящих и будущих. Но также и для тех, чей внутренний ребенок все еще тоскует по родительской любви. Можно ли самому стать себе заботливым родителем, как решить проблемы в отношениях с собственными детьми и, самое главное, как растить детей счастливыми и не сойти с ума от беспокойства? Об этом и многом другом — в новой книге Михаила Лабковского, а также в подборке литературы от его коллег-психологов.
Фото: «Читай-город»
Люблю и понимаю
Михаил Лабковский
Дети учатся не от пламенных речей родителей и даже не тогда, когда им долго, терпеливо и на примерах объясняют важные вещи о жизни. Дети учатся наблюдая, считывают без слов, походя перенимают «в естественной среде обитания» родительские привычки, принципы, реакции и модели поведения. Поэтому формула воспитания проста и сложна одновременно: начните с себя, и ваши дети вырастут счастливыми людьми. Заодно и сами станете счастливее.
Тайная опора
Людмила Петрановская
Целительная и мудрая книга для тех, кто долгие годы скрывает внутри детские травмы, но стремится стать надежной опорой для собственных детей. Известный российский психолог и педагог Людмила Петрановская о теории привязанности — научно, убедительно и достоверно, а вместе с тем просто и понятно.
С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе
Ольга Примаченко
Автор бестселлера «К себе нежно» Ольга Примаченко пишет о том, как создать настоящий дом для любящей семьи. Разобраться со своими чувствами, научиться жить рядом, оставаясь собой; меняться вместе и вместе создавать общее пространство. Понятная теория, полезная практика, вдохновляющие примеры.
Ненавредители. Как стать осознанным родителем и наладить контакт со своим ребенком
Игорь Сивов
Многодетный отец, «амбассадор культуры осознанного родительства» Игорь Сивов предлагает рассмотреть родительско-детские отношения с позиции открытости и доверия. Ведь принимающие и надежные родители — прочный фундамент для здоровых отношений ребенка в семье, с самим собой и с другими людьми.
Ключи от детства. Заметки психолога для мудрой мамы
Александра Чмуж
Психолог, специалист по раннему детскому развитию Александра Чмуж предлагает своего рода практическую энциклопедию родительских трудностей. Эти ситуации встречались ей в практике, а накопленный успешный опыт можно применять для решения похожих проблем. Автор убеждена, что подобрать ключик можно к любому ребенку.