Люблю и понимаю. «Читай-город» представил подборку книг для родителей от Михаила Лабковского и других психологов

«Делать только то, что хочется», «не делать того, чего не хочется» и еще четыре правила счастливой жизни Михаила Лабковского несколько лет назад очень впечатлили его читателей. Дебютная книга психолога «Хочу и буду» вышла в 2017 году, но до сих пор занимает полку бестселлеров «Читай-города». В ней Лабковский рассказал, что «счастливые люди замуж не хотят», «любой конфликт в окружении есть отражение конфликта внутреннего», «смысл жизни — в самой жизни». И много других простых и сложных вещей, которые подтолкнули тысячи читателей изменить свою жизнь.

Этим летом психолог выпустил новую книгу — для родителей: настоящих и будущих. Но также и для тех, чей внутренний ребенок все еще тоскует по родительской любви. Можно ли самому стать себе заботливым родителем, как решить проблемы в отношениях с собственными детьми и, самое главное, как растить детей счастливыми и не сойти с ума от беспокойства? Об этом и многом другом — в новой книге Михаила Лабковского, а также в подборке литературы от его коллег-психологов.

Фото: «Читай-город»

Михаил Лабковский

Дети учатся не от пламенных речей родителей и даже не тогда, когда им долго, терпеливо и на примерах объясняют важные вещи о жизни. Дети учатся наблюдая, считывают без слов, походя перенимают «в естественной среде обитания» родительские привычки, принципы, реакции и модели поведения. Поэтому формула воспитания проста и сложна одновременно: начните с себя, и ваши дети вырастут счастливыми людьми. Заодно и сами станете счастливее.

Людмила Петрановская

Целительная и мудрая книга для тех, кто долгие годы скрывает внутри детские травмы, но стремится стать надежной опорой для собственных детей. Известный российский психолог и педагог Людмила Петрановская о теории привязанности — научно, убедительно и достоверно, а вместе с тем просто и понятно.

Ольга Примаченко

Автор бестселлера «К себе нежно» Ольга Примаченко пишет о том, как создать настоящий дом для любящей семьи. Разобраться со своими чувствами, научиться жить рядом, оставаясь собой; меняться вместе и вместе создавать общее пространство. Понятная теория, полезная практика, вдохновляющие примеры.

Игорь Сивов

Многодетный отец, «амбассадор культуры осознанного родительства» Игорь Сивов предлагает рассмотреть родительско-детские отношения с позиции открытости и доверия. Ведь принимающие и надежные родители — прочный фундамент для здоровых отношений ребенка в семье, с самим собой и с другими людьми.

Александра Чмуж

Психолог, специалист по раннему детскому развитию Александра Чмуж предлагает своего рода практическую энциклопедию родительских трудностей. Эти ситуации встречались ей в практике, а накопленный успешный опыт можно применять для решения похожих проблем. Автор убеждена, что подобрать ключик можно к любому ребенку.