Ресторан-поэма «Живые души» приглашает барнаульцев на морские каникулы

В эти дни «Живые души» порадуют не только своей атмосферой и меню. В поэме мультикультурной кухни появятся новые нотки дальневосточных вкусов. Гостям представят ограниченное количество авторского сета из морепродуктов. Бронируйте заранее и познакомьтесь со всем разнообразием дальневосточной кухни.

Тот самый неповторимый сет:

• устрица «Юдзу», имбирь;

• устрица «Ромаринка», клубника, зелёное масло;

• севиче из гребешка в створке, винный соус, огурец, чили;

• мурманские морские ежи, перепелиный желток, рисовый чипс.

Стоит такой сет 3000 рублей.

Количество сетов ограничено.

«Живые души»

Гоголя, 46а

Бронь столов: 600-046