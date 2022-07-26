Ресторан-поэма «Живые души» приглашает барнаульцев на морские каникулы
28, 29 и 30 июля жители и гости краевого центра могут попробовать сет, вдохновлённый морем
26 июля 2022, 12:01
В эти дни «Живые души» порадуют не только своей атмосферой и меню. В поэме мультикультурной кухни появятся новые нотки дальневосточных вкусов. Гостям представят ограниченное количество авторского сета из морепродуктов. Бронируйте заранее и познакомьтесь со всем разнообразием дальневосточной кухни.
Тот самый неповторимый сет:
• устрица «Юдзу», имбирь;
• устрица «Ромаринка», клубника, зелёное масло;
• севиче из гребешка в створке, винный соус, огурец, чили;
• мурманские морские ежи, перепелиный желток, рисовый чипс.
Стоит такой сет 3000 рублей.
Количество сетов ограничено.
«Живые души»
Гоголя, 46а
Бронь столов: 600-046
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