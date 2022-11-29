Сибирячка сделала для конкурса красоты огромный кокошник, отражающий всю красоту Алтайского края

Жительница Новосибирска Ольга Пашкина рассказала, как изготавливает головные уборы в русском стиле, расшивает их бисером и бусинами. Корреспондент «КП-Новосибирск» узнал, как сегодня живет её ремесло.

Ольга по специальности — учитель ИЗО и черчения. Однажды прошла мастер-класс по бутафории и начала создавать костюмы для косплейщиков, а потом участница конкурса «Миссис Новосибирск» попросила сшить ей костюм в русском стиле. С тех пор сибирячка создаёт головные уборы.

После этого о мастерице узнали многие представители индустрии. Последние несколько лет вся её аудитория была сосредоточена в соцсети для обмена фотографиями, которую недавно заблокировали в России. Пришлось переходить на новую платформу, в этот период сибирячка продала одну из самых любимых работ — костюм с изумрудным кокошником, который принёс победу участнице конкурса красоты.

«Я сдавала его в аренду, но в какой-то момент поняла, что в Сибири он своё уже отработал. Его выкупила жительница Нерюнгри. Продала я костюм за 40 тысяч, хотя общая его цена около 100 тысяч. Платье специально шили на заказ, сам кокошник тоже дорогой: только на бусы и бисер я потратила около 25 тысяч. Но я понимала, что за такую цену его едва ли кто-то приобретёт. Да и в целом я никогда не рассматривала своё творчество как полноценный заработок. Скорее, как хобби, приносящее доход», — рассказала Ольга.

Кокошник для жительницы Алтайского края / Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации / Юнона Косарева

«Когда грянул ковид, многие конкурсы отменили. В этот период таких заказов не было. А уже в этом году сделала кокошник для нового конкурса. Задумка была сложная и интересная. Участница хотела, чтобы её головной убор отражал всю красоту её родного Алтайского края и при этом подходил к платью. Нужно было поместить на него ягоды облепихи, колоски пшеницы и мед. Это было сложно. Но в итоге работа вышла очень красивая. Медовыми каплями стали крупные стразы, в пшеницу превратилась вышивка из колосков, а облепиха была сделана из оранжевых бусин», — отметила Ольга.