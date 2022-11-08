Студент из Барнаула стал победителем федерального конкурса начинающих концертных промоутеров

МТС подвела итоги федерального этапа творческого конкурса «Стань концертным промоутером», который проходит в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Победителем стал студент Алтайского института экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Кирилл Осипов.

В рамках конкурса «Стань концертным промоутером» юноши и девушки со всей России знакомились с профессией концертного промоутера: эксперты МТС Live и Sony Music Entertainment проводили мастер-классы в формате видеоуроков, где делились опытом организации мероприятий и работы с артистами. Затем участники записывали видео с ответами на вопросы экспертов о том, как они видят свою роль в организации культурных событий. Материал надо было загрузить на сайт «Поколения М».

На конкурс поступило несколько десятков заявок со всей страны. Члены жюри высоко оценили видеовизитку Кирилла и выбрали его в качестве победителя. Молодого человека пригласили в Москву, чтобы он мог применить на практике полученные на курсе знания.

«В 14 лет я понял, что меня безумно привлекает сцена. Тогда же началась моя работа в качестве волонтёра на многочисленных конкурсах, концертах, форумах. Благодаря этому я узнал, как работают площадка, промоутер, артист, — и убедился, что именно „обратная“ сторона процесса мне ближе. Этот опыт пригодился мне в реализации собственного проекта — иммерсивного театра. Я очень рад, что в этом году победил в проекте „Поколение М“ и вместе с командой MTC Live буду заниматься организацией концерта Мота в Москве. Для меня это ещё один шаг на пути к карьере профессионального концертного промоутера», — делится впечатлениями Кирилл.

Подростки из Алтайского края каждый год участвуют в конкурсах проекта «Поколение М». И очень радует, что они занимают призовые места, отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.