В Барнауле открыли набор в современный IT-колледж
13 мая в 19:00 в барнаульском филиале академии состоится день открытых дверей в IT-колледже
Компьютерная Академия TOP открыла набор в IT-колледж. Это международный проект, специализирующийся на подготовке IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.
В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.
Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
Преимущества обучения:
диплом государственного образца + профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
поступление без ОГЭ и ЕГЭ;
возможность обучения на базе 9 и 11 классов или для учащихся 8-11 классов параллельно со школьным образованием;
стажировки и практика в крупных IT-компаниях;
возможность зарабатывать во время обучения;
использование современных технологий в обучении;
перспектива начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
возможность поступить в вуз-партнёр на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;
персональное, оснащённое компьютером, место; вместо учебников — планшет;
создание собственного портфолио во время обучения.
13 мая в 19:00 в барнаульском филиале академии состоится день открытых дверей в IT-колледже.
Приглашаются абитуриенты в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родители.
В программе:
самые перспективные профессии будущего;
пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
восемь убедительных причин стать айтишником;
семь важных показателей хорошего учебного заведения;
как совмещать учёбу с работой;
какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;
почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника;
выступления ведущих специалистов и партнёров академии из IT-сферы.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: 8 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте академии.
Основная цель IT-колледжа «Академия TOP» — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.