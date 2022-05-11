В Барнауле открыли набор в современный IT-колледж

Компьютерная Академия TOP‎ открыла набор в IT-колледж. Это международный проект, специализирующийся на подготовке IT-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям.

В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Создатели курса внимательно анализируют требования рынка труда и дают актуальные знания.

Обучение строится исключительно на практических задачах. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Преимущества обучения:

диплом государственного образца + профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

поступление без ОГЭ и ЕГЭ;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов или для учащихся 8-11 классов параллельно со школьным образованием;

стажировки и практика в крупных IT-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

использование современных технологий в обучении;

перспектива начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

возможность поступить в вуз-партнёр на 2-й курс без сдачи ЕГЭ;

персональное, оснащённое компьютером, место; вместо учебников — планшет;

создание собственного портфолио во время обучения.

13 мая в 19:00 в барнаульском филиале академии состоится день открытых дверей в IT-колледже.

Приглашаются абитуриенты в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родители.

В программе:

самые перспективные профессии будущего;

пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

восемь убедительных причин стать айтишником;

семь важных показателей хорошего учебного заведения;

как совмещать учёбу с работой;

какие перспективы открываются перед студентом IT-колледжа «Академия TOP»;

почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника;

выступления ведущих специалистов и партнёров академии из IT-сферы.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: 8 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте академии.

Основная цель IT-колледжа «Академия TOP» — подготовить профессиональных ИТ-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда.

«Компьютерная академия ТОП»

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

+7 (3852) 72-14-10