Дожди и грозы с туманом. О погоде в Барнауле 16 августа

Ветер юго-западный, 5–10 м/с

16 августа 2025, 06:01, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 16 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +23 до +25 градусов. Кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.