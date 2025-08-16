Дожди и грозы с туманом. О погоде в Барнауле 16 августа
Ветер юго-западный, 5–10 м/с
16 августа 2025, 06:01, ИА Амител
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 16 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле от +23 до +25 градусов. Кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
