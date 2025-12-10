Юные спортсмены пришли на помощь людям из горящего дома в Камне-на-Оби

Направляясь в спортзал, они заметили пламя на крыше двухэтажного дома

10 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Юные спортсмены, спасшие людей / Фото: МЧС по Алтайскому краю

Юные спортсмены из Рубцовска проявили себя не только на ковре, но и в реальной чрезвычайной ситуации. В ГУ МЧС по Алтайскому краю поблагодарили подростков, которые в начале октября спасли жителей загоревшегося дома в Камне-на-Оби.

Ребята из спортшколы № 2 – Максим Недзельский, Владимир Зацепин, Михаил Свиридов и Евгений Добрынин – приехали в город на турнир по греко-римской борьбе. Утром 5 октября, направляясь в спортзал, они заметили пламя на крыше двухэтажного дома и сразу же позвонили спасателям.

«Не дожидаясь приезда пожарных, подростки начали обходить подъезды: стучали в двери, будили жильцов, предупреждали об угрозе и помогали пожилым людям выйти на улицу. Благодаря их быстрой реакции жители покинули дом до того, как огонь распространился», – рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили смелость и решительность ребят, подчеркнув, что юные борцы показали себя настоящей опорой для людей в момент опасности.

