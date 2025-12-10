Несколько раз видели крыс. В одном из дворов Барнаула неделю не вывозят мусор

Региональный оператор уже несколько дней подряд обещает решить проблему

10 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Свалка по улице Глушкова / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на серьезные проблемы с вывозом мусора у дома № 34 по улице Глушкова. По словам горожан, отходы не забирают уже больше недели, и ситуация стремительно ухудшается.

Один из читателей Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул" сообщил, что вокруг контейнерной площадки начали появляться крысы, а бездомные собаки растаскивают пакеты, разбрасывая мусор по территории. При этом подъезд к бакам свободный – дорога широкая, чистая, постороннего транспорта рядом нет.

Горожане отмечают, что региональный оператор "Экосоюз" уже несколько дней подряд обещает решить проблему, однако мусор так и остается на месте, и его количество только растет.

Жители надеются, что после огласки ситуация с вывозом отходов будет наконец урегулирована.

