В Барнауле пройдет концерт "Посвящение Полю Мориа" с мелодиями из самого детства

Зрители услышат легендарные композиции – настолько родные и знакомые, что узнаваемы с первых нот

10 декабря 2025, 11:20, ИА Амител

В ДК "Барнаул" 3 января 2026 года представят уникальное музыкальное событие – "Посвящение Полю Мориа" – трибьют великому французскому композитору и аранжировщику.

«Поль Мориа известен каждому из нас больше, чем кажется на первый взгляд. Музыкой, записанной в исполнении оркестра под его руководством, пропитаны все сферы нашей жизни, она уже давно стала ее частью и вдохновением. Мелодии, сопровождающие нас по телевидению и радио с самого детства, настолько родные и знакомые, что узнаваемы с первых нот», – говорится в анонсе.

За все время существования оркестра Поля Мориа было записано более 1200 произведений (свыше 100 альбомов). На концерте вы услышите легендарные композиции, такие как Nocturne, Love is blue, Toccata, El bimbo, Minuetto, Penelope и другие.

Концерт "Посвящение Полю Мориа" – это не только музыкальное событие, но и возможность почтить память талантливого композитора.