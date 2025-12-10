НОВОСТИОбщество

В Новосибирске мужчина спас женщину от бродячих собак, убивших его невесту

Стая отступила, но успела порвать пострадавшей одежду и укусить ее за бок

10 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Сторож Александр с женой / Фото: "КП-Новосибирск"
Сторож Александр с женой / Фото: "КП-Новосибирск"

В промзоне на улице Малыгина в Новосибирске сторож Александр сумел отбить 48-летнюю знакомую от стаи бездомных собак. Нападение произошло вечером 8 декабря, когда женщина направлялась в магазин, пишет "КП-Новосибирск".

По словам мужчины, он убирал снег возле гаража вместе с сотрудником СТО, когда услышал женские крики. Выбежав из-за угла, они увидели, что Марину* уже окружили четыре собаки – две рыжие и две черные. Животные повалили женщину и продолжали бросаться на нее. Александр схватил лопату, напарник – металлический лом, и оба кинулись на помощь. Стая отступила, но успела порвать пострадавшей одежду и укусить ее за бок, на ноге остался крупный синяк. Раны Марине обработали перекисью, в медучреждение она пока не обращалась.

Александр уверен, что на женщину напала та же самая стая, которая почти год назад загрызла насмерть его невесту Татьяну. Трагедия произошла 23 января 2025 года: тогда крики услышали работники мебельного цеха, а сама женщина была обнаружена с порванной одеждой и крестиком, лежавшим рядом. Мужчина вспоминает, что они вместе с рабочими занесли Татьяну внутрь цеха, однако через полчаса она умерла, несмотря на усилия врачей скорой.

После этого случая, по словам Александра, в районе проводили отлов, но безрезультатно – стая продолжила жить на развалинах асфальтового завода.

В Следственном комитете ранее возбудили уголовное дело о халатности в отношении одного из заместителей главы администрации Новосибирского района, однако, как утверждают родственники погибшей, дело пока не передано в суд. В региональной прокуратуре подтвердили: материалы все еще находятся на стадии предварительного расследования, а по факту нового нападения проводится проверка.

Местный адвокат Константин Зиновьев рекомендует Марине зафиксировать травмы в медучреждении, это позволит провести судебно-медицинскую экспертизу, и затем обратиться в суд с иском о компенсации вреда к органам местной власти. Он также отметил, что для продвижения уголовного дела родственникам стоит подавать жалобы в СКР, прокуратуру и уполномоченному по правам человека.

Ранее в Барнауле резко обострилась проблема с агрессивными стаями бродячих собак, которые угрожают безопасности жителей сразу в двух районах города. Одна из стай обитает возле бизнес-центра "Крылья" на улице Шумакова.

*Имя изменено

Злая собака, бешенство/Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Бойцовская собака напала на прохожих в Петрозаводске

Владелец агрессивного пса не извинился перед пострадавшими
НОВОСТИПроисшествия

Новосибирская область спасение людей Собаки

Комментарии 11

Avatar Picture
Павел

10:26:44 10-12-2025

В городе бродячих собак быть не должно! совсем. точка.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:56:03 10-12-2025

Павел (10:26:44 10-12-2025) В городе бродячих собак быть не должно! совсем. точка. ... Вам сейчас ответят, что люди сами виноваты, ходят где попало, провоцируют бедненьких пёсиков.(

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:52 10-12-2025

ВВП (10:56:03 10-12-2025) Вам сейчас ответят, что люди сами виноваты, ходят где попало... ---- ну реально по промзоне в магазины ходить не стОит. Ладно собаки, там еще и людишки кое какие быть могут, что еще похуже закончиться может) Это как в поговорке - береженого бог бережет, ну или прав, но мертв.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:14 10-12-2025

3 раза перечитал заголовок, кто на ком стоял так и не понял.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:37 10-12-2025

Гость (10:43:14 10-12-2025) 3 раза перечитал заголовок, кто на ком стоял так и не понял.... ИИ стал писать статьи. Редактора кофе пьют, им некогда)))

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:17 10-12-2025

Гость (11:27:37 10-12-2025) ИИ стал писать статьи. Редактора кофе пьют, им некогда)))... машины тэстируют еще или там брови красят

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:50 10-12-2025

Гость (11:27:37 10-12-2025) ИИ стал писать статьи. Редактора кофе пьют, им некогда)))... я - редактор))). Редактирую Ваш текст. Правильно - редакторЫ

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:35 10-12-2025

Ну уж на промзоне могли бы отстрелять стаю без размазывания соплей. Или дать объявление, догхантеры быстро очистят территорию.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:45 10-12-2025

надоели уже с заказными статьями, все шито белыми нитками, могли бы и правдоподобней написать, даже не старались

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Георгий

22:02:34 10-12-2025

Госдума признала несостоятельность обеспечения безопасности от собак. 28.02.25 представлен Законопроект: отлов всех безнадзорных собак, и ПРАВО РЕГИОНОВ установить ЛЮБОЙ срок содержания их, с возможным усыплением невостребованных собак, С ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕМ СКОРЕЙШЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ГРАЖДАН. Однако, принятие закона тормозится. Важна активность, обращения к Президенту о необходимости принятия Законопроекта Госдумы. СЕЙЧАС ПРИНИМАЮТ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ Президента 19.12.25г

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:46 10-12-2025

Нужно обратиться к Президенту на прямой линии, с просьбой разрешить наконец отстрелы!

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров