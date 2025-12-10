В Новосибирске мужчина спас женщину от бродячих собак, убивших его невесту

Стая отступила, но успела порвать пострадавшей одежду и укусить ее за бок

10 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Сторож Александр с женой / Фото: "КП-Новосибирск"

В промзоне на улице Малыгина в Новосибирске сторож Александр сумел отбить 48-летнюю знакомую от стаи бездомных собак. Нападение произошло вечером 8 декабря, когда женщина направлялась в магазин, пишет "КП-Новосибирск".

По словам мужчины, он убирал снег возле гаража вместе с сотрудником СТО, когда услышал женские крики. Выбежав из-за угла, они увидели, что Марину* уже окружили четыре собаки – две рыжие и две черные. Животные повалили женщину и продолжали бросаться на нее. Александр схватил лопату, напарник – металлический лом, и оба кинулись на помощь. Стая отступила, но успела порвать пострадавшей одежду и укусить ее за бок, на ноге остался крупный синяк. Раны Марине обработали перекисью, в медучреждение она пока не обращалась.

Александр уверен, что на женщину напала та же самая стая, которая почти год назад загрызла насмерть его невесту Татьяну. Трагедия произошла 23 января 2025 года: тогда крики услышали работники мебельного цеха, а сама женщина была обнаружена с порванной одеждой и крестиком, лежавшим рядом. Мужчина вспоминает, что они вместе с рабочими занесли Татьяну внутрь цеха, однако через полчаса она умерла, несмотря на усилия врачей скорой.

После этого случая, по словам Александра, в районе проводили отлов, но безрезультатно – стая продолжила жить на развалинах асфальтового завода.

В Следственном комитете ранее возбудили уголовное дело о халатности в отношении одного из заместителей главы администрации Новосибирского района, однако, как утверждают родственники погибшей, дело пока не передано в суд. В региональной прокуратуре подтвердили: материалы все еще находятся на стадии предварительного расследования, а по факту нового нападения проводится проверка.

Местный адвокат Константин Зиновьев рекомендует Марине зафиксировать травмы в медучреждении, это позволит провести судебно-медицинскую экспертизу, и затем обратиться в суд с иском о компенсации вреда к органам местной власти. Он также отметил, что для продвижения уголовного дела родственникам стоит подавать жалобы в СКР, прокуратуру и уполномоченному по правам человека.

Ранее в Барнауле резко обострилась проблема с агрессивными стаями бродячих собак, которые угрожают безопасности жителей сразу в двух районах города. Одна из стай обитает возле бизнес-центра "Крылья" на улице Шумакова.

*Имя изменено