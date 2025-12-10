В Новосибирске мужчина спас женщину от бродячих собак, убивших его невесту
Стая отступила, но успела порвать пострадавшей одежду и укусить ее за бок
10 декабря 2025, 10:15, ИА Амител
В промзоне на улице Малыгина в Новосибирске сторож Александр сумел отбить 48-летнюю знакомую от стаи бездомных собак. Нападение произошло вечером 8 декабря, когда женщина направлялась в магазин, пишет "КП-Новосибирск".
По словам мужчины, он убирал снег возле гаража вместе с сотрудником СТО, когда услышал женские крики. Выбежав из-за угла, они увидели, что Марину* уже окружили четыре собаки – две рыжие и две черные. Животные повалили женщину и продолжали бросаться на нее. Александр схватил лопату, напарник – металлический лом, и оба кинулись на помощь. Стая отступила, но успела порвать пострадавшей одежду и укусить ее за бок, на ноге остался крупный синяк. Раны Марине обработали перекисью, в медучреждение она пока не обращалась.
Александр уверен, что на женщину напала та же самая стая, которая почти год назад загрызла насмерть его невесту Татьяну. Трагедия произошла 23 января 2025 года: тогда крики услышали работники мебельного цеха, а сама женщина была обнаружена с порванной одеждой и крестиком, лежавшим рядом. Мужчина вспоминает, что они вместе с рабочими занесли Татьяну внутрь цеха, однако через полчаса она умерла, несмотря на усилия врачей скорой.
После этого случая, по словам Александра, в районе проводили отлов, но безрезультатно – стая продолжила жить на развалинах асфальтового завода.
В Следственном комитете ранее возбудили уголовное дело о халатности в отношении одного из заместителей главы администрации Новосибирского района, однако, как утверждают родственники погибшей, дело пока не передано в суд. В региональной прокуратуре подтвердили: материалы все еще находятся на стадии предварительного расследования, а по факту нового нападения проводится проверка.
Местный адвокат Константин Зиновьев рекомендует Марине зафиксировать травмы в медучреждении, это позволит провести судебно-медицинскую экспертизу, и затем обратиться в суд с иском о компенсации вреда к органам местной власти. Он также отметил, что для продвижения уголовного дела родственникам стоит подавать жалобы в СКР, прокуратуру и уполномоченному по правам человека.
Ранее в Барнауле резко обострилась проблема с агрессивными стаями бродячих собак, которые угрожают безопасности жителей сразу в двух районах города. Одна из стай обитает возле бизнес-центра "Крылья" на улице Шумакова.
*Имя изменено
10:26:44 10-12-2025
В городе бродячих собак быть не должно! совсем. точка.
10:56:03 10-12-2025
Павел (10:26:44 10-12-2025) В городе бродячих собак быть не должно! совсем. точка. ... Вам сейчас ответят, что люди сами виноваты, ходят где попало, провоцируют бедненьких пёсиков.(
11:10:52 10-12-2025
ВВП (10:56:03 10-12-2025) Вам сейчас ответят, что люди сами виноваты, ходят где попало... ---- ну реально по промзоне в магазины ходить не стОит. Ладно собаки, там еще и людишки кое какие быть могут, что еще похуже закончиться может) Это как в поговорке - береженого бог бережет, ну или прав, но мертв.
10:43:14 10-12-2025
3 раза перечитал заголовок, кто на ком стоял так и не понял.
11:27:37 10-12-2025
Гость (10:43:14 10-12-2025) 3 раза перечитал заголовок, кто на ком стоял так и не понял.... ИИ стал писать статьи. Редактора кофе пьют, им некогда)))
16:12:17 10-12-2025
Гость (11:27:37 10-12-2025) ИИ стал писать статьи. Редактора кофе пьют, им некогда)))... машины тэстируют еще или там брови красят
16:32:50 10-12-2025
Гость (11:27:37 10-12-2025) ИИ стал писать статьи. Редактора кофе пьют, им некогда)))... я - редактор))). Редактирую Ваш текст. Правильно - редакторЫ
17:01:35 10-12-2025
Ну уж на промзоне могли бы отстрелять стаю без размазывания соплей. Или дать объявление, догхантеры быстро очистят территорию.
20:54:45 10-12-2025
надоели уже с заказными статьями, все шито белыми нитками, могли бы и правдоподобней написать, даже не старались
22:02:34 10-12-2025
Госдума признала несостоятельность обеспечения безопасности от собак. 28.02.25 представлен Законопроект: отлов всех безнадзорных собак, и ПРАВО РЕГИОНОВ установить ЛЮБОЙ срок содержания их, с возможным усыплением невостребованных собак, С ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕМ СКОРЕЙШЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ГРАЖДАН. Однако, принятие закона тормозится. Важна активность, обращения к Президенту о необходимости принятия Законопроекта Госдумы. СЕЙЧАС ПРИНИМАЮТ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ Президента 19.12.25г
22:58:46 10-12-2025
Нужно обратиться к Президенту на прямой линии, с просьбой разрешить наконец отстрелы!