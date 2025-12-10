Постучал и заулыбался. Трампа ударили дверью туалета на борту самолета Air Force One
Незначительный эпизод никак не повлиял на дальнейшее общение главы государства с прессой
10 декабря 2025, 11:45, ИА Амител
Во время перелета на борту президентского самолета Air Force One Дональда Трампа случайно задела дверь туалета. Как пишет Raw Story, инцидент произошел во вторник вечером, когда американский лидер направлялся в Пенсильванию и готовился выйти к журналистам.
Дверь открыл один из членов его команды, выходивший из туалета, и она слегка ударила Трампа. Политик отнесся к происходящему с юмором: он улыбнулся, постучал по двери и пошутил: "Привет! Там кто-то есть!" и "Выходите!" Журналисты и сопровождающие отреагировали смехом.
Ранее сообщалось, что борт авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово. У Boeing 777-200 сразу после взлета загорелся левый двигатель.
14:41:40 10-12-2025
Не стучи- денег не будет.
16:12:50 10-12-2025
Musik (14:41:40 10-12-2025) Не стучи- денег не будет. ... Не свисти. А он с юмором дедушка. Молодец.
22:27:47 10-12-2025
Гость (16:12:50 10-12-2025) Не свисти. А он с юмором дедушка. Молодец.... Может и так, но денег фиг ему.