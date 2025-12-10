Постучал и заулыбался. Трампа ударили дверью туалета на борту самолета Air Force One

Незначительный эпизод никак не повлиял на дальнейшее общение главы государства с прессой

10 декабря 2025, 11:45, ИА Амител

Во время перелета на борту президентского самолета Air Force One Дональда Трампа случайно задела дверь туалета. Как пишет Raw Story, инцидент произошел во вторник вечером, когда американский лидер направлялся в Пенсильванию и готовился выйти к журналистам.

Дверь открыл один из членов его команды, выходивший из туалета, и она слегка ударила Трампа. Политик отнесся к происходящему с юмором: он улыбнулся, постучал по двери и пошутил: "Привет! Там кто-то есть!" и "Выходите!" Журналисты и сопровождающие отреагировали смехом.

