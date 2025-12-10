В исследовательском центре им. Гамалеи выпустили первые тестовые партии вакцины от рака
Препарат должен "натренировать" иммунную систему распознавать мутации
10 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
В России изготовили первые три опытные партии вакцины против рака. Об этом сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит ТАСС.
Как рассказал ученый, разработка проходила доклинические испытания на протяжении трех лет. Эти исследования подтвердили безопасность нового препарата.
По данным центра, тестирование на животных также дало обнадеживающие результаты – экспериментальная вакцина замедляла и подавляла рост опухолевых клеток.
Суть подхода заключается в том, что препарат должен "натренировать" иммунную систему распознавать мутации, характерные для раковых клеток, и уничтожать их на ранних стадиях формирования.
Ранее барнаульские врачи выявили у 70-летней пациентки рак сигмовидной кишки на самой ранней стадии во время диспансеризации.
Если это правда работает - горжусь достижениями отечественной медицины.
За талончиками на это лекарство в три утра вставать?
Гость (13:03:09 10-12-2025) Если это правда работает - горжусь достижениями отечественно... Если это сработает, то ближайшие 10 лет будет доступно только избранным, после за очень большие деньги. До обычного населения вряд ли при нашей жизни дойдет((
Гость (14:14:26 10-12-2025) Если это сработает, то ближайшие 10 лет будет доступно тольк... это ваши необоснованные фантазии
Гость (14:14:26 10-12-2025) Если это сработает, то ближайшие 10 лет будет доступно тольк...
Это не массовые вакцины типа от гриппа или от коклюша. По сути термин "вакцина" тут не совсем верен, потому что ее не будут ставить здоровым. Они для УЖЕ заболевших.
Гость (16:25:03 10-12-2025) Это не массовые вакцины типа от гриппа или от коклюша. П... у каждого в организме появляются раковые клетки, но их подавляет имунка. С какого-то момента происходит бесконтрольный рост. Думаю "здоровым" для профилактики тоже можно кольнуть вакцинки)))
от ковида воткнули вакцину-получил хроническое заболевание-потратил кучу денег-результат нулевой...все ваккцины-дрянь...