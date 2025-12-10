В исследовательском центре им. Гамалеи выпустили первые тестовые партии вакцины от рака

Препарат должен "натренировать" иммунную систему распознавать мутации

В России изготовили первые три опытные партии вакцины против рака. Об этом сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит ТАСС.

Как рассказал ученый, разработка проходила доклинические испытания на протяжении трех лет. Эти исследования подтвердили безопасность нового препарата.

По данным центра, тестирование на животных также дало обнадеживающие результаты – экспериментальная вакцина замедляла и подавляла рост опухолевых клеток.

Суть подхода заключается в том, что препарат должен "натренировать" иммунную систему распознавать мутации, характерные для раковых клеток, и уничтожать их на ранних стадиях формирования.

