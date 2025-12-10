Как оплатить услуги быстро и без комиссии через личный кабинет "Алтайкрайэнерго"?

Зарегистрироваться можно на сайте и через приложение компании

Оплата онлайн / Иллюстрация сгенерирована в nano banana, анимирована в kling ai

Уже более 88 тысяч пользователей "Алтайкрайэнерго" (24,9% от общего числа потребителей компании) оценили преимущества личного кабинета. Он позволяет не только ускорить процесс взаимодействия с энергоснабжающей организацией, но и упростить решение бытовых вопросов.

Что можно сделать с помощью личного кабинета?

В сервисе можно:

передать показания приборов учета;

оплатить потребленную электроэнергию без комиссии;

просмотреть историю платежей и начислений;

направить обращения в АО "Алтайкрайэнерго" и т. п.

Как зарегистрироваться?

Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете, перейдите по ссылке – sbyt.altke.ru. Также можно войти в личный кабинет через мобильное приложение "Алтайкрайэнерго", доступное в RuStore*, Google Play* и App Store*.

А пользователям "Телеграма" доступен бот "Алтайкрайэнерго", который обладает большинством возможностей сервиса.

*RuStore ("РуСтор"), Google Play ("Гугл Плей") и App Store ("Эпп Стор")

Возрастное ограничение приложения 4+

АО "Алтайкрайэнерго"

