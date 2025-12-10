Как оплатить услуги быстро и без комиссии через личный кабинет "Алтайкрайэнерго"?
Зарегистрироваться можно на сайте и через приложение компании
10 декабря 2025
Уже более 88 тысяч пользователей "Алтайкрайэнерго" (24,9% от общего числа потребителей компании) оценили преимущества личного кабинета. Он позволяет не только ускорить процесс взаимодействия с энергоснабжающей организацией, но и упростить решение бытовых вопросов.
Что можно сделать с помощью личного кабинета?
В сервисе можно:
- передать показания приборов учета;
- оплатить потребленную электроэнергию без комиссии;
- просмотреть историю платежей и начислений;
- направить обращения в АО "Алтайкрайэнерго" и т. п.
Как зарегистрироваться?
Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете, перейдите по ссылке – sbyt.altke.ru. Также можно войти в личный кабинет через мобильное приложение "Алтайкрайэнерго", доступное в RuStore*, Google Play* и App Store*.
А пользователям "Телеграма" доступен бот "Алтайкрайэнерго", который обладает большинством возможностей сервиса.
*RuStore ("РуСтор"), Google Play ("Гугл Плей") и App Store ("Эпп Стор")
Возрастное ограничение приложения 4+
АО "Алтайкрайэнерго"Реклама
