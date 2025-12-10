Недосып заставляет мозг "делать уборку" на ходу, выяснили ученые

Из-за недосыпа мозг начинает удалять токсичные продукты обмена прямо во время бодрствования, снижая концентрацию и внимание

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что лишенный сна мозг запускает процессы глубокой очистки не во сне, а прямо во время бодрствования, сообщает Planet-today.

Исследование с участием 26 здоровых добровольцев показало, что после бессонной ночи в моменты кратковременной потери концентрации в мозге фиксируются мощные волны спинномозговой жидкости. Ранее подобную активность наблюдали исключительно в фазе глубокого сна, когда мозг избавляется от токсичных продуктов обмена.

«Наблюдатели параллельно фиксировали активность мозга при помощи быстрой фМРТ, электрическую активность на ЭЭГ и поведенческие факторы концентрации внимания», – говорится в сообщении.

В ходе эксперимента участники дважды выполняли серию тестов на внимание: после полноценного сна и после ночи без сна. Анализ выявил четкую закономерность: каждый сбой внимания из-за недосыпа сопровождался приливом спинномозговой жидкости, которая отступала, как только фокус восстанавливался.

Открытие указывает на то, что мозг, не получивший полноценного отдыха, вынужден экстренно встраивать очистку в периоды бодрствования.

Полученные данные помогают объяснить, почему хроническое недосыпание связано с повышенным риском когнитивных сбоев и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Мозг, постоянно отвлекающийся на "уборку", не может эффективно работать.

