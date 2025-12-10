В нигерийском отеле нашли более сотни изуродованных трупов без органов
Полиция уже установила владельца зданий, помещения опечатали
10 декабря 2025, 12:43, ИА Амител
В Нигерии обнаружили место, которое правоохранители считают площадкой для тайных операций торговцев органами. Об этом пишет rg.ru со ссылкой на Daily Mail. Территорией, где могли действовать преступники, оказался частный отель – именно там нашли более сотни тел, лишенных отдельных органов.
Совместный рейд провели полиция, сотрудники минздрава и представители местных властей. Проверка проходила в округе Нгор-Окпала штата Имо. На территории отеля и рядом расположенного морга обнаружили более сотни сильно разложившихся тел. Все останки находились в крайне антисанитарных условиях и имели следы изувечений, что и вызвало подозрение в незаконной торговле органами.
Полиция уже установила владельца зданий, помещения опечатали. Дом предполагаемого организатора также обыскали и изъяли улики. Как сообщил представитель полиции штата Имо Генри Окойе, объявлен в розыск хозяина отеля.
Ранее сообщалось, что несколько десятков граждан России находились в рабстве на территории Мьянмы. Жертв в трудовое рабство заманивали русскоязычные вербовщики из России и Белоруссии, использующие отработанную схему работы скам-центров.
17:30:45 10-12-2025
друзья че...
21:48:16 10-12-2025
Гость (17:30:45 10-12-2025) друзья че...... Ну диковатые маленько друзья
20:46:23 11-12-2025
гость (21:48:16 10-12-2025) Ну диковатые маленько друзья...
Да нет это не друзья! Эти сами своей тени боятся!
Это так пировали пришельцы, мы для них еда.
Уже так открыто!?
Совсем оголодали твари, ещё сколько людей пропадает без вести