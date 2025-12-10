В нигерийском отеле нашли более сотни изуродованных трупов без органов

Полиция уже установила владельца зданий, помещения опечатали

10 декабря 2025, 12:43, ИА Амител

Полиция в Африке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Нигерии обнаружили место, которое правоохранители считают площадкой для тайных операций торговцев органами. Об этом пишет rg.ru со ссылкой на Daily Mail. Территорией, где могли действовать преступники, оказался частный отель – именно там нашли более сотни тел, лишенных отдельных органов.

Совместный рейд провели полиция, сотрудники минздрава и представители местных властей. Проверка проходила в округе Нгор-Окпала штата Имо. На территории отеля и рядом расположенного морга обнаружили более сотни сильно разложившихся тел. Все останки находились в крайне антисанитарных условиях и имели следы изувечений, что и вызвало подозрение в незаконной торговле органами.

Полиция уже установила владельца зданий, помещения опечатали. Дом предполагаемого организатора также обыскали и изъяли улики. Как сообщил представитель полиции штата Имо Генри Окойе, объявлен в розыск хозяина отеля.

