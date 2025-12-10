Жители Барнаула запечатлели таинственные волнистые облака в небе над городом

Такие облака считаются одними из самых редких и зрелищных

Жители Барнаула заметили в небе необычное зрелище – над городом появились редкие волнообразные облака, которые горожане успели снять на видео, сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

В роликах видно, как причудливые облачные "волны" зависли над крышами многоэтажек на небольшой высоте. Форма и движения облаков сразу вызвали бурное обсуждение в Сети.

Многие пользователи предположили, что это облака Кельвина – Гельмгольца (атмосферное явление, которое возникает при столкновении двух воздушных масс, движущихся с разной скоростью или в разных направлениях). На границе потоков возникает сильный сдвиг ветра, из-за которого облачный слой "скручивается" и начинает напоминать волны на поверхности воды.

Такие облака считаются одними из самых редких и зрелищных, поэтому появление их над Барнаулом вызвало настоящий ажиотаж среди местных жителей.

