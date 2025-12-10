Жители Барнаула запечатлели таинственные волнистые облака в небе над городом
Такие облака считаются одними из самых редких и зрелищных
10 декабря 2025, 09:30, ИА Амител
Жители Барнаула заметили в небе необычное зрелище – над городом появились редкие волнообразные облака, которые горожане успели снять на видео, сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".
В роликах видно, как причудливые облачные "волны" зависли над крышами многоэтажек на небольшой высоте. Форма и движения облаков сразу вызвали бурное обсуждение в Сети.
Многие пользователи предположили, что это облака Кельвина – Гельмгольца (атмосферное явление, которое возникает при столкновении двух воздушных масс, движущихся с разной скоростью или в разных направлениях). На границе потоков возникает сильный сдвиг ветра, из-за которого облачный слой "скручивается" и начинает напоминать волны на поверхности воды.
Такие облака считаются одними из самых редких и зрелищных, поэтому появление их над Барнаулом вызвало настоящий ажиотаж среди местных жителей.
Ранее сообщалось, что над Телецким озером в Алтайском биосферном заповеднике 12 сентября можно было наблюдать по-настоящему сказочное зрелище. Роман и Татьяна Воробьевы сняли, как слоисто-кучевые облака плывут над водой в свете луны.
09:44:05 10-12-2025
Необычно
09:47:25 10-12-2025
Гость (09:44:05 10-12-2025) Необычно... Мы все умрем.
09:52:32 10-12-2025
Musik (09:47:25 10-12-2025) Мы все умрем. ... Хихихи, с языка сняли:)
10:16:53 10-12-2025
Musik (09:47:25 10-12-2025) Мы все умрем. ... Очередь не занимать за крайним.
11:06:26 10-12-2025
Гость (10:16:53 10-12-2025) Очередь не занимать за крайним.... ну, не чокаясь!
09:48:19 10-12-2025
Народ, вообще-то это дым от ТЭЦ-2 )) Да, вчера вечером наблюдал как интересно там этот шлейф растянулся.
10:24:01 10-12-2025
Это шлейф дыма от трубы ТЭЦ. Он растянулся в необычную для нашего города сторону обычно иходит в сторону Оби и Новоалтайска, а поскольку у нас морозы и ветер северный то курс сменился в сторону аэропорта и новостроек на Павловском тракте.
Знатоки облаков блин ))
10:24:51 10-12-2025
"Пошел по комнате дымок")))