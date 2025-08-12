Опасность объявлена на всей территории региона

12 августа 2025, 07:28, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 12 августа украинские беспилотники атаковали Ставропольский край. Около пяти взрывов раздалось в столице региона, в соседнем городе Невинномысске работает сирена воздушной опасности. Об этом сообщает Shot.

Со слов жителей, жужжание в небе было слышно около 03:00 по местному времени. После этого прогремело около пяти взрывов, а в небе были видны вспышки. Как сообщают очевидцы, система ПВО сработала по дронам ВСУ на севере и на юге Ставрополя. Также они утверждают, что дроны летели на низкой высоте.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале также предупредил о беспилотной опасности на территории региона. Он попросил жителей края следить за передаваемыми сообщениями.