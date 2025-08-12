Беспилотники ВСУ атаковали Ставропольский край в ночь на 12 августа
Опасность объявлена на всей территории региона
12 августа 2025, 07:28, ИА Амител
В ночь на 12 августа украинские беспилотники атаковали Ставропольский край. Около пяти взрывов раздалось в столице региона, в соседнем городе Невинномысске работает сирена воздушной опасности. Об этом сообщает Shot.
Со слов жителей, жужжание в небе было слышно около 03:00 по местному времени. После этого прогремело около пяти взрывов, а в небе были видны вспышки. Как сообщают очевидцы, система ПВО сработала по дронам ВСУ на севере и на юге Ставрополя. Также они утверждают, что дроны летели на низкой высоте.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале также предупредил о беспилотной опасности на территории региона. Он попросил жителей края следить за передаваемыми сообщениями.
08:28:09 12-08-2025
ВСУ атаковали --- а российские атаковали?
09:00:45 12-08-2025
Гость (08:28:09 12-08-2025) ВСУ атаковали --- а российские атаковали?...
Ну если не пишут, зачит нет
Чё тупишь то ?
Или ты в тихушку по не правильным сайтам шаришь ?
10:09:46 12-08-2025
Гость (09:00:45 12-08-2025) Ну если не пишут, зачит нетЧё тупишь то ?Или ты ... нет --- ну в том то и дело. Не тупи