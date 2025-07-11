Дроны ВСУ не дают начать эвакуацию людей из-под обрушившегося дома в Алешках

Пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ

11 июля 2025, 23:00, ИА Амител

Губернатор Владимир Сальдо / Telegram

Дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей из-под обрушившегося жилого дома в херсонских Алешках. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

"Дроны ВСУ находятся в воздухе и препятствуют эвакуационным группам приступить к разбору завалов и спасению людей", – сказал Василенко.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди.