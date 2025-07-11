Дроны ВСУ не дают начать эвакуацию людей из-под обрушившегося дома в Алешках
11 июля 2025, 23:00, ИА Амител
Губернатор Владимир Сальдо / Telegram
Дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей из-под обрушившегося жилого дома в херсонских Алешках. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"Дроны ВСУ находятся в воздухе и препятствуют эвакуационным группам приступить к разбору завалов и спасению людей", – сказал Василенко.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди.
00:25:46 12-07-2025
Необходимы удары по военным аэродромам или заводам по производству вооружений. В качестве акта возмездия
09:12:15 12-07-2025
Гость (00:25:46 12-07-2025) Необходимы удары по военным аэродромам или заводам по произв... Энергетику выносить надо, под ноль. На генераторах заводы не работают. Кременчугский НПЗ только сейчас уничтожили, азербайджанские "партнёры" обиделись, туда их нефть шла. Что там не взорви, всё принадлежит уважаемым людям, как тут воевать?
08:35:54 12-07-2025
Необходимы удары по украинскому президентскому дворцу и зданию верховной рады или думы, как там у них. И всё равно, будут чиновники на работе или нет. Стереть с земли сами помещения, а если повезёт то и администрацию!
10:06:27 12-07-2025
Гость (08:35:54 12-07-2025) Необходимы удары по украинскому президентскому дворцу и здан... Как там в одном фильме: "Это не наш метод". Для этого надо признать одну страну террористической. Но с террористами переговоры не ведутся, их "Мочат в сортире"