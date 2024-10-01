ДТП с мотоциклистом и минивэном произошло в центре Барнаула
Байкер получил телесные травмы
01 октября 2024, 22:50, ИА Амител
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП с участием мотоциклиста произошло на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Чкалова. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 51-летний мужчина за рулем Toyota Funcargo при движении по пр. Комсомольскому со стороны улицы Димитрова в направлении улицы Партизанской не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Kawasaki Ninga под управлением 34-летнего мужчины.
В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения. Степень травм байкера не уточняется. Судя по снимкам с места происшествия, там работали сотрудники скорой помощи и спасатели.
23:29:26 01-10-2024
Теперь уж точно сезон закрыл
23:35:39 01-10-2024
при движении по Комсомольскому со стороны улицы Димитрова в направлении улицы Партизанская не убедился в безопасности маневра ------------- какого маневра? фунтик ехал по прямой. зачем ему маневрировать? если он на красный решил проскочить, то так и надо писать... а то м.б. хрустик выскочил....
01:26:47 02-10-2024
В 51 год уже тоже слеаенькие, да ещё машина с правым рулём не для наших дорог. В этом месте перестраиваться начинают, чтобы к Партизанской успеть в соседний ряд попасть. Наверняка там были ещё гонщики летевшие с горочки, только не повезло Функарго и особенно мотоциклу.
09:29:22 02-10-2024
фунтяку жалко.