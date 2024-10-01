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ДТП с мотоциклистом и минивэном произошло в центре Барнаула

Байкер получил телесные травмы

01 октября 2024, 22:50, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием мотоциклиста произошло на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Чкалова. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 51-летний мужчина за рулем Toyota Funcargo при движении по пр. Комсомольскому со стороны улицы Димитрова в направлении улицы Партизанской не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Kawasaki Ninga под управлением 34-летнего мужчины.

В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения. Степень травм байкера не уточняется. Судя по снимкам с места происшествия, там работали сотрудники скорой помощи и спасатели.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

23:29:26 01-10-2024

Теперь уж точно сезон закрыл

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Гость

23:35:39 01-10-2024

при движении по Комсомольскому со стороны улицы Димитрова в направлении улицы Партизанская не убедился в безопасности маневра ------------- какого маневра? фунтик ехал по прямой. зачем ему маневрировать? если он на красный решил проскочить, то так и надо писать... а то м.б. хрустик выскочил....

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Гость

01:26:47 02-10-2024

В 51 год уже тоже слеаенькие, да ещё машина с правым рулём не для наших дорог. В этом месте перестраиваться начинают, чтобы к Партизанской успеть в соседний ряд попасть. Наверняка там были ещё гонщики летевшие с горочки, только не повезло Функарго и особенно мотоциклу.

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Гость

09:29:22 02-10-2024

фунтяку жалко.

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