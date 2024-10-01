ДТП с мотоциклистом и минивэном произошло в центре Барнаула

Байкер получил телесные травмы

01 октября 2024, 22:50, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием мотоциклиста произошло на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Чкалова. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 51-летний мужчина за рулем Toyota Funcargo при движении по пр. Комсомольскому со стороны улицы Димитрова в направлении улицы Партизанской не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Kawasaki Ninga под управлением 34-летнего мужчины.

В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения. Степень травм байкера не уточняется. Судя по снимкам с места происшествия, там работали сотрудники скорой помощи и спасатели.