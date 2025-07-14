Два магазина и мойка ковров: градсовет рассмотрел проекты, которые реализуют в Барнауле

Объекты запроектированы в разных районах города

Здание бытового обслуживания на ул. Солнечная Поляна, 18ж / Фото: "АртПроект"

Пока строительный сектор замер, и девелоперы отложили реализацию новых ЖК, бизнес продолжает работать и расширяться. Так, 10 июля на градсовете в администрации Барнаула вся повестка состояла из нежилых объектов: комиссия рассмотрела базу отдыха, два магазина и здание бытового обслуживания населения.

"Коврочистка" на Солнечной Поляне

Административное здание площадью 839 "квадратов" запроектировали на ул. Солнечная Поляна, 18ж. Объект представлен повторно: впервые его рассматривали в конце мая 2025 года. Эскизы презентовал архитектор мастерской ООО "АртПроект" Сергей Бригинский.

Здание по проекту состоит из двух блоков. В двухэтажной части разместят помещения бытового обслуживания населения, в одноэтажной – зал для приемки и хранения ковров, сортировки изделий. На участке запланировали 13 машино-мест.

Одна из рекомендаций майского градсовета заключалась в том, чтобы представить новые варианты фасадов. Автор презентовал два решения: первое – в бело-сером цвете, второе – с акцентными оранжевыми вставками. Членам комиссии утвердили более спокойный вариант, без ярких деталей.

Магазин у аэропорта

Проект здания на ул. 1-й Малиновой, 54а / Фото: "Мастерская Золотова"

Также повторно представили на градсовете проект магазина на ул. 1-й Малиновой, 54а (микрорайон Авиатор). На майском заседании эскизы "завернули", посчитав их слишком простыми для территории, с которой "начинается" Барнаул.

Спустя почти два месяца архитектор Владимир Золотов представил обновленный вариант. Защищая проект, он заметил, что от магазина до Павловского тракта – 220 метров, а до аэропорта – полтора километра. Поэтому гости города никак его не заметят, а предназначен он для частного сектора.

У объекта будет три входа – главный, угловой и служебный (для сотрудников и загрузки товаров). Входы для посетителей акцентированы белыми козырьками и витражным остеклением. Фасады магазина отделают композитными панелями белого и серого цвета – в тон окружающей застройки. Этот вариант комиссия утвердила.

Магазин в Булыгино

Магазин на ул. Кутузова, 155 / Фото: "Мастерская Золотова"

Еще один торговый объект планируют построить на ул. Кутузова, 155, в окружении частного сектора. Проект также представлял Владимир Золотов. Площадь здания – 532 квадратных метра. Здание запроектировано двухэтажным, в основе – металлокаркас, фасады – из композитных панелей светлых оттенков.

Владимир Золотов сообщил, что с участком возникли сложности: сейчас все строения вдоль ул. Кутузова отодвинуты на 10 метров от красной линии. Поэтому архитектор разработал два варианта расположения здания на участке.

В первом случае магазин также сдвигается на 10 метров от красной линии, а в десятиметровом пространстве можно расположить машино-места, согласовав это с комитетом по дорожному хозяйству. Второй вариант – сдвинуть объект еще дальше от дороги, а парковки разместить перед магазином (в этом случае машино-места будут находиться на одном уровне с существующими строениями вдоль улицы).

Кроме того, автор рассматривает и возможность разместить парковки на первом этаже здания.

"Я думаю, что первый вариант логичнее для города, чтобы сохранить существующую линию застройки и не делать лишний там асфальтовый "кусок", – отметил исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.

Проект магазина был принят к сведению: решение по нему не вынесено, так как заказчик должен получить новый ГПЗУ (градостроительный план земельного участка).