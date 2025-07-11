Градсовет согласовал "дорожную" базу отдыха на ул. Кутузова в Барнауле

Объект построят на заброшенном участке, рядом с частным сектором

Проект комплекса отдыха на ул. Кутузова, 266 / Фото: "Мастерская Золотова"

Придорожный комплекс отдыха планируют возвести на ул. Кутузова, недалеко от озера Пионерского. Проект базы повторно на градсовете представил архитектор Владимир Золотов. На участке построят несколько корпусов, административный блок, выполнят озеленение.

Впервые эскизы объекта презентовали в декабре 2024 года. Тогда главное замечание комиссии заключалось в "неправильной" земле: участок был предоставлен в аренду с публичных торгов. И территория (по виду разрешенного использования) предназначалась для объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Строить базы отдыха на ней было невозможно.

Владимир Золотов сообщил, что за полгода документы на землю привели в "порядок": теперь она подходит для обеспечения дорожного отдыха.

Участок строительства / Фото: "Мастерская Золотова"

На территории планируют разместить пять корпусов с небольшими террасами. Здания отделают белой штукатуркой, серыми композитными панелями и деревянной рейкой "жалюзи". Владимир Золотов отметил, что зона подойдет как для водителей, которые решают отдохнуть от дороги, так и тех, кто готов специально приехать на базу ради свежего воздуха. На территории оборудуют парковку для автомобилей, выполнят благоустройство.

"Было еще одно пожелание [декабрьского градсовета], которое не вошло в рекомендации: выполнить озеленение участка. Мы сделали компенсационное озеленение: планируется высадить ель и березы", – отметил докладчик.

Обновленный проект практически не вызвал вопросов у членов комиссии, и эскизы согласовали. Руководитель мастерской "Призма" Наталья Кан предложила посетить объект после его строительства.

"Очень хорошо потом приехать, посмотреть, как этот объект будет эксплуатироваться. Мне кажется, возникнут определенные сложности. Зимой немножечко сложно, наверное, будет с верандами, со снегом, с такими огромными крышами. Но все познается на собственном опыте", – отметила она.