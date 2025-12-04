НОВОСТИОбщество

Два новых светофора появятся на оживленных улицах Барнаула до конца года

Работы обойдутся в 7,3 млн рублей

04 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Два новых светофора появятся на оживленных улицах Барнаула до конца года / Фото: barnaul.org

В Барнауле до конца декабря 2025 года заработают два новых светофорных объекта на оживленных участках городских улиц, об этом сообщила администрация города.

Светофоры появятся:

  • на перекрестке улиц 65 лет Победы и 280-летия Барнаула – оборудование уже установлено, до конца года пройдут пусконаладочные работы;

  • на пешеходном переходе на проспекте Ленина, 58 – монтаж запланирован на середину декабря с последующим вводом в эксплуатацию.

«План устройства светофорных объектов сформировали с учетом обращений горожан совместно с профильным комитетом и Госавтоинспекцией города», – пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Общая стоимость работ превышает 7,3 млн рублей. Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы".

Барнаул Транспорт Хорошие новости светофоры

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:55:52 04-12-2025

ценник конечно на светофоры не реальный завышен раз в 5 ну это в прочем у нас нормально.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:04:17 04-12-2025

Ленина, 58,оригинально ))) Заторы гарантированы.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:51 04-12-2025

ППШариков (11:04:17 04-12-2025) Ленина, 58,оригинально ))) Заторы гарантированы.... Нет, там он нормально встанет чтоб у пешеходов режим бога выключался, а затор там и так есть перед перекрестком с Молодежной.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:42 04-12-2025

ППШариков (11:04:17 04-12-2025) Ленина, 58,оригинально ))) Заторы гарантированы.... С Шевченко плохо поворачивать будет на Ленина.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
#

12:08:35 04-12-2025

неужели так трудно пройти 35 метров до перехода на молодежной?ну бред же

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:58 04-12-2025

Сов-Армии и С-Западная когда светофор поставят ? Невозможно повернуть, поток по Сов армии прет непрерывно, особенно в часы пик. Ждете пока машин побольше побьется или пешеходов побольше передавят там ?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:22 04-12-2025

В городе куча мест где светофор необходим как воздух, но его втыкают на Ленина, где он вообще не нужен. У нас в городе денег что-ли много лишних ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель

16:39:25 04-12-2025

Поставили бы светофор на Юринском кольце - Малахова для пешеходов, напротив кардиоцентра по Малахова в сторону П.Сухова, секунд 20 чтоб был для пешеходов. Невозможно с кольца съехать по Малахова, пешеходы гуськом идут один за другим. Постоянно из-за этого аварии на кольце.

  -2 Нравится
Ответить
