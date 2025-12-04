Два новых светофора появятся на оживленных улицах Барнаула до конца года
Работы обойдутся в 7,3 млн рублей
04 декабря 2025, 10:45, ИА Амител
В Барнауле до конца декабря 2025 года заработают два новых светофорных объекта на оживленных участках городских улиц, об этом сообщила администрация города.
Светофоры появятся:
-
на перекрестке улиц 65 лет Победы и 280-летия Барнаула – оборудование уже установлено, до конца года пройдут пусконаладочные работы;
-
на пешеходном переходе на проспекте Ленина, 58 – монтаж запланирован на середину декабря с последующим вводом в эксплуатацию.
«План устройства светофорных объектов сформировали с учетом обращений горожан совместно с профильным комитетом и Госавтоинспекцией города», – пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
Общая стоимость работ превышает 7,3 млн рублей. Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы".
10:55:52 04-12-2025
ценник конечно на светофоры не реальный завышен раз в 5 ну это в прочем у нас нормально.
11:04:17 04-12-2025
Ленина, 58,оригинально ))) Заторы гарантированы.
11:44:51 04-12-2025
ППШариков (11:04:17 04-12-2025) Ленина, 58,оригинально ))) Заторы гарантированы.... Нет, там он нормально встанет чтоб у пешеходов режим бога выключался, а затор там и так есть перед перекрестком с Молодежной.
11:45:42 04-12-2025
ППШариков (11:04:17 04-12-2025) Ленина, 58,оригинально ))) Заторы гарантированы.... С Шевченко плохо поворачивать будет на Ленина.
12:08:35 04-12-2025
неужели так трудно пройти 35 метров до перехода на молодежной?ну бред же
12:17:58 04-12-2025
Сов-Армии и С-Западная когда светофор поставят ? Невозможно повернуть, поток по Сов армии прет непрерывно, особенно в часы пик. Ждете пока машин побольше побьется или пешеходов побольше передавят там ?
12:20:22 04-12-2025
В городе куча мест где светофор необходим как воздух, но его втыкают на Ленина, где он вообще не нужен. У нас в городе денег что-ли много лишних ?
16:39:25 04-12-2025
Поставили бы светофор на Юринском кольце - Малахова для пешеходов, напротив кардиоцентра по Малахова в сторону П.Сухова, секунд 20 чтоб был для пешеходов. Невозможно с кольца съехать по Малахова, пешеходы гуськом идут один за другим. Постоянно из-за этого аварии на кольце.