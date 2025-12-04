Работы обойдутся в 7,3 млн рублей

04 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Два новых светофора появятся на оживленных улицах Барнаула до конца года / Фото: barnaul.org

В Барнауле до конца декабря 2025 года заработают два новых светофорных объекта на оживленных участках городских улиц, об этом сообщила администрация города.

Светофоры появятся:

на перекрестке улиц 65 лет Победы и 280-летия Барнаула – оборудование уже установлено, до конца года пройдут пусконаладочные работы;

на пешеходном переходе на проспекте Ленина, 58 – монтаж запланирован на середину декабря с последующим вводом в эксплуатацию.

«План устройства светофорных объектов сформировали с учетом обращений горожан совместно с профильным комитетом и Госавтоинспекцией города», – пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Общая стоимость работ превышает 7,3 млн рублей. Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы".