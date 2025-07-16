Две легковушки столкнулись на алтайской трассе из-за пьяного водителя. Есть погибший

В аварии также пострадала женщина, ее увезли в больницу с травмами

16 июля 2025, 11:55, ИА Амител

Жесткое ДТП произошло в Топчихинском районе Алтайского края. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Есть погибший и пострадавшая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Трагедия произошла в десяти километрах от села Хабазино. По предварительным данным, водитель Mitsubishi в нетрезвом виде выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Toyota. Его водитель погиб, а 30-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье, получила травмы. Ее увезли в больницу.

Водителя Mitsubishi задержали полицейские. По факту происшествия проводят проверку. Ее контролирует начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Сергей Камышев.