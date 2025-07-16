Две легковушки столкнулись на алтайской трассе из-за пьяного водителя. Есть погибший
В аварии также пострадала женщина, ее увезли в больницу с травмами
16 июля 2025, 11:55, ИА Амител
Жесткое ДТП произошло в Топчихинском районе Алтайского края. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Есть погибший и пострадавшая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Трагедия произошла в десяти километрах от села Хабазино. По предварительным данным, водитель Mitsubishi в нетрезвом виде выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Toyota. Его водитель погиб, а 30-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье, получила травмы. Ее увезли в больницу.
Водителя Mitsubishi задержали полицейские. По факту происшествия проводят проверку. Ее контролирует начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Сергей Камышев.
Что ни день, то смерть на трассе, что ни новость - куча трупов. Вы, те от кого зависит безопасность на дорогах, вы что то делать будете или так и будут люди гибнуть? Выгоните в рейд чиновников, оденьте их в жилеты, расставьте через каждый километр с табличкой "СОБЛЮДАЙТЕ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ". А губернатор, вместе с главными гаишниками пусть их контролирует, чтоб по кустам не разбежались и по бутылочке воды развозит, если жажда на солнце замучает. А то заседать на своих комиссиях по безопасности дорожного движения горазды, и решения не выполняемые принимать это вы шустры. Пока не будет четкого понимания происходящего на дорогах, пока чей то важный зад или зад близкого к заду не пострадает, никто ничего не делает и делать не будет. Понаставить камер на столбах и "письма счастья" слать, это не работает на безопасность. На карман работает. на безопасность на дорогах - нет.
Нужно брать на контроль не только проишествия на дорогах. Но и отношение со стороны руководства к сотрудникам в отделах полиции. А то скоро не кому будет работать.
Наверное (13:27:26 16-07-2025) Нужно брать на контроль не только проишествия на дорогах. Но... Там и так уже некому работать. Вы посмотрите кого в БЮИ то принимают! Метр с кепкой и 40кг весу. Он если в лужу упадёт, то пистолет его ко дну утащит.
Сотрудников ГАИ на трассах нет. От слова совсем. Еще лет восемь назад работали специальные трассовики. В выходные на трассах работали районные сотрудники ГАИ. Были рейды по сёлам. Ну хоть как то народ видел ГАИшников. Сейчас их нет. Вот и летят, вот и бьются. Вот и смерти.
При Олдаке создавали и усиливали службу ГАИ. При нынешнем министре транспорта службу добили. Сократили до мизирного минимума. А новый руководитель краевого ГУВД видать еще не во всё вник и не расставил приоритеты. А может с него только за раскрываемость спрашивают, да комплектование новых подразделений на новых волостях. Есть и вопросы к состоянию дорог, организации движения.
Нужно СРОЧНО принимать меры!
Посмотрите ленту амител! Страшно читать! Эти меры еще вчера надо было принимать!Власти должны как-то отреагировать на частые сообщения о ДТП.
Гость (14:55:06 16-07-2025) Нужно СРОЧНО принимать меры!Посмотрите ленту амител! Стр... Сделать штрафы за нарушение ПДД не мене 50.000р. а за особо тяжкие, такие как пересечение сплошной линии с выездом на встречку, поезд на красный сигнал светофора и т.д. 300.000р. Причем безо всяких ОТ и ДО. Как шелковые все станут, иначе эту бойню на дорогах не остановить. Автобыдло жизнью, особенно чужой, завсегда рискнуть готово, но кошельком никогда.
Надо запретить СМИ публиковать про жертвы ДТП, запретить ВПН на правду и все будет хорошо.