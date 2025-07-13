Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе А-322 в Алтайском крае

Авария произошла на 173-м километре трассы около 09:30

13 июля 2025, 16:35, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ДТП на трассе А-322 в Шипуновском районе пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края и регионального ГУ МВД.

Авария произошла на 173-м километре трассы около 09:30. По предварительной информации, 37-летний водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda Crossroad под управлением мужчины 42 лет. В результате столкновения Honda откинуло в кювет.

Медицинская помощь потребовалась обоим водителям и 14-летней пассажирке Honda. С ранениями различной тяжести их госпитализировали в больницу Алейска.

Обстоятельства инцидента выясняются. Прокуратура также проводит проверку.