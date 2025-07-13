Двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП в Барнауле

Водитель КамАЗа при перестроении столкнулся с попутным Renault — иномарка задела еще два авто

13 июля 2025, 20:59, ИА Амител

Место ДТП / Фото: t.me/incident22

В массовой аварии 13 июля на ул. Власихинской в Барнауле, недалеко от ТЦ "Заря", пострадали три человека, в том числе шестилетняя девочка. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

По предварительным данным, 66-летний водитель КамАЗа при перестроении столкнулся с попутным Renault Logan под управлением 35-летнего мужчины. Иномарку выбросило на встречную полосу – там она врезалась в Mitsubishi Lancer и Kia Rio.

В результате травмы получили водитель Renault, его 23-летняя пассажирка, которой потребовалась госпитализация, а также девочка шести лет. Ребенка осмотрели в травмпункте и отпустили домой.

В отношении водителя Renault Logan полицейские составили административный материал за отсутствие страховки. Водителя Mitsubishi ждет штраф за вождение без прав. Его авто забрали на спецстоянку.