Двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП в Барнауле
Водитель КамАЗа при перестроении столкнулся с попутным Renault — иномарка задела еще два авто
13 июля 2025, 20:59, ИА Амител
В массовой аварии 13 июля на ул. Власихинской в Барнауле, недалеко от ТЦ "Заря", пострадали три человека, в том числе шестилетняя девочка. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Госавтоинспекцию города.
По предварительным данным, 66-летний водитель КамАЗа при перестроении столкнулся с попутным Renault Logan под управлением 35-летнего мужчины. Иномарку выбросило на встречную полосу – там она врезалась в Mitsubishi Lancer и Kia Rio.
В результате травмы получили водитель Renault, его 23-летняя пассажирка, которой потребовалась госпитализация, а также девочка шести лет. Ребенка осмотрели в травмпункте и отпустили домой.
В отношении водителя Renault Logan полицейские составили административный материал за отсутствие страховки. Водителя Mitsubishi ждет штраф за вождение без прав. Его авто забрали на спецстоянку.
22:57:36 13-07-2025
Один без осаго, другой - без прав, третий - на грузовике в 66 лет уже скорее всего ни дистанцию не соблюдает ни спрогнозировать дорожную ситуацию не может. Какой-то п...ц у нас на дорогах
00:33:45 14-07-2025
Водитель киа ангел?
01:29:52 14-07-2025
А водитель камаза продолжил движение со словами всем спасибо все свободны
08:46:59 14-07-2025
Гость (01:29:52 14-07-2025) А водитель камаза продолжил движение со словами всем спасибо... у него не проскочишь.
12:13:25 14-07-2025
там что за дорога-призрак-то? всех кого можно (нельзя) собрала. в 66 лет уже сидят в кресле у камина, какой КАМАз??