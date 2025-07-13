НОВОСТИПроисшествия

Двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП в Барнауле

Водитель КамАЗа при перестроении столкнулся с попутным Renault — иномарка задела еще два авто

13 июля 2025, 20:59, ИА Амител

Место ДТП / Фото: t.me/incident22
Место ДТП / Фото: t.me/incident22

В массовой аварии 13 июля на ул. Власихинской в Барнауле, недалеко от ТЦ "Заря", пострадали три человека, в том числе шестилетняя девочка. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

По предварительным данным, 66-летний водитель КамАЗа при перестроении столкнулся с попутным Renault Logan под управлением 35-летнего мужчины. Иномарку выбросило на встречную полосу – там она врезалась в Mitsubishi Lancer и Kia Rio.

В результате травмы получили водитель Renault, его 23-летняя пассажирка, которой потребовалась госпитализация, а также девочка шести лет. Ребенка осмотрели в травмпункте и отпустили домой. 

В отношении водителя Renault Logan полицейские составили административный материал за отсутствие страховки. Водителя Mitsubishi ждет штраф за вождение без прав. Его авто забрали на спецстоянку. 

Комментарии

Avatar Picture
Гость

22:57:36 13-07-2025

Один без осаго, другой - без прав, третий - на грузовике в 66 лет уже скорее всего ни дистанцию не соблюдает ни спрогнозировать дорожную ситуацию не может. Какой-то п...ц у нас на дорогах

Avatar Picture
Гость

00:33:45 14-07-2025

Водитель киа ангел?

Avatar Picture
Гость

01:29:52 14-07-2025

А водитель камаза продолжил движение со словами всем спасибо все свободны

Avatar Picture
Гость

08:46:59 14-07-2025

Гость (01:29:52 14-07-2025) А водитель камаза продолжил движение со словами всем спасибо... у него не проскочишь.

Avatar Picture
Гость

12:13:25 14-07-2025

там что за дорога-призрак-то? всех кого можно (нельзя) собрала. в 66 лет уже сидят в кресле у камина, какой КАМАз??

