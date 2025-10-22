"Единая Россия" представила свои инициативы по бюджету Алтайского края на 2026 год

Поддержка муниципалитетов и помощь участникам СВО – ключевые моменты в преддверии обсуждения главного финансового документа региона

22 октября 2025, 16:02, ИА Амител

Рассмотрение бюджета в АКЗС / Фото: пресс-служба парламента

Накануне первого чтения проекта бюджета Алтайского края на 2026 год в региональном парламенте фракция "Единая Россия" представила свои предложения, которые ранее обсудили на консультациях с другими фракциями и комитетами.

Руководитель фракции Сергей Приб выделил приоритетные направления, среди которых поддержка муниципалитетов, сохранение мер помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также развитие сферы образования и агропромышленного комплекса.

Вице-спикер АКЗС, первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Денис Голобородько подчеркнул важность выделения средств на выравнивание бюджетов муниципалитетов и поддержку работников бюджетных учреждений.

«Считаем важным продолжать реализацию программ, которые способствуют повышению качества жизни в поселениях, поэтому предлагаем сохранить объем реализации программы поддержки местных инициатив и предусмотреть средства для программ благоустройства. С учетом непростых условий формирования бюджета в 2026 году предлагаем обязательно сохранить уровень финансирования по этим направлениям, а по возможности увеличить объем поддержки», – прокомментировал Голобородько.

Депутаты акцентировали внимание еще и на улучшении мер поддержки для ветеранов боевых действий. Кроме того, фракция предложила увеличить финансирование образовательного процесса, включая закупку учебников и оснащение детских школ искусств.

Предварительно Министерство финансов региона поддержало большинство предложений. Фракция доработает свои инициативы ко второму чтению бюджета, которое состоится в ноябре. На сессии 30 октября депутаты рассмотрят основные параметры бюджета, включая доходы и расходы.

Напомним, ранее губернатор Виктор Томенко внес на рассмотрение АКЗС законопроект, который предполагает увеличение как доходов, так и расходов краевого бюджета на 2025 год и последующий плановый период.

Согласно предложенным изменениям, общий объем доходов региональной казны в 2025 году может вырасти на 6,5 млрд рублей, достигнув отметки 196,6 млрд рублей. Расходы краевого бюджета также планируется нарастить на 6,9 млрд рублей, доведя их общий объем до 224,1 млрд рублей.

Что же касается бюджета на 2026-й, то доходы запланированы на уровне 199,102 млрд рублей, расходы – 213,068 млрд рублей, дефицит – 13, 966 млрд рублей.