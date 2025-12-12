Как горячие пирожки. В России видеокарты стремительно разбирают перед Новым годом

Осенью продажи видеокарт на онлайн-площадках выросли от 20 до 400%

12 декабря 2025, 10:15, ИА Амител

Видеокарта / Покупка видеокарты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России фиксируют резкий рост продаж видеокарт, однако в Алтайском крае ажиотажа нет – спрос остается сезонным. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказали представители местных компьютерных магазинов.

По данным "Известий", осенью продажи видеокарт на онлайн-площадках выросли от 20 до 400%, а в Санкт-Петербурге Wildberries сообщил о девятикратном росте оборота категории. Однако в Барнауле ситуация спокойнее.

«Ничего особенного не происходит – перед Новым годом люди больше покупают и больше собирают компьютеры. Декабрь – месяц с самыми высокими продажами», – объяснил сотрудник магазина Nica PC Валентин.

По его словам, жители региона по-прежнему выбирают средний ценовой сегмент – видеокарты стоимостью 30–50 тысяч рублей. Чаще всего покупают Nvidia RTX 5060 и 5060 Ti, а из более дорогих – RTX 5070. Модели AMD берут "до сих пор очень редко". Основная часть покупателей остается геймерской, но все заметнее запросы на сборки для искусственного интеллекта.

«Если для ИИ, то это видеокарты дороже, не те, которые я назвал. Это как минимум 5070, а лучше 5080 RTX. Их ценовой диапазон – от 60 тысяч рублей, но в среднем плюс-минус 100 тысяч», – отметил специалист.

Руководитель компании COOLZILLA Денис Траудт добавил, что на рынке действительно заметен интерес к картам для работы с ИИ, но массового ажиотажа нет.

«Пока явно выраженного роста спроса, такого как, например, был в 2020–2021 годах, не наблюдается. Увеличение количества запросов присутствует, но большая часть – сезонность», – отметил он.

При этом эксперт напомнил, что видеокарты для обучения больших моделей стоят несопоставимо дороже пользовательских.

«Видеокарты на архитектуре Blackwell для рабочих станций начинаются от 10 тысяч долларов. Чтобы собрать более-менее нормальный кластер, нужно не менее 100 тысяч», – сказал Траудт.

По его словам, даже массовые RTX 5090, подходящие для машинного обучения, стоят от 250–300 тысяч рублей.

Он также указал на причину роста цен при снижении курса доллара: "Кем будут жертвовать ради прибыли? Обычными пользователями. Можно только констатировать, что лучшее время для покупки было вчера".

Ранее сообщалось, что в России ожидается увеличение розничных цен на компьютерную технику приблизительно на 10% в начале 2026 года, если сравнивать с существующими показателями.