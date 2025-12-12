В СГК рассказали, как новые климатические условия меняют работу теплосетей на Алтае

Температурные качели усиливают нагрузку на оборудование и сети

12 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

ТЭЦ-3 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Сибири в целом и на Алтае в частности меняется характер зим – вместо привычных стабильных морозов все чаще приходят резкие перепады температур. Эти климатические качели напрямую влияют на работу системы теплоснабжения и создают дополнительную нагрузку на генерацию и сети. Об этом генеральный директор АО "СГК-Алтай" Игорь Лузанов рассказал на встрече с журналистами в среду, 10 декабря, в Барнауле.

Прогнозы на новый сезон

По словам Игоря Лузанова, в расчеты на отопительный сезон 2025-2026 годов заложена средняя температура ниже, чем годом ранее, – ориентировочно 4,4 градуса. Для сравнения: в 2021 году она составляла 5,7 градуса, в 2022-м – 5,2, в 2023 и 2024 годах – 3,9 градуса.

В 2025 году средняя температура во время отопительного сезона была уже 3,1 градуса. Прошлая зима была рекордно мягкой.

«Напомню, что отопительный сезон 2024-2025 года – самый теплый за последние 18 лет. Если говорить о нашем бюджете и планах, из-за той теплой зимы мы недовыработали тепловой энергии примерно на 4%. Из-за этого сократилась выручка компании, а инвестиции все те же», – отметил руководитель.

По прогнозам синоптиков, климат продолжает меняться. Долгих устойчивых морозов, как раньше, будет все меньше, зато возрастает роль других явлений – сильных ветров и резких смен погоды, когда после тепла внезапно приходит холод и наоборот.

К морозам готовы, но главная проблема – не они

Игорь Лузанов подчеркнул, что к классическим холодным зимам компания подготовлена. На всех ТЭЦ СГК в Алтайском крае создан запас топлива (угля и мазута), превышающий нормативы.

«Мы всегда готовимся к самым сильным морозам: по объемам топлива, работе оборудования и персонала», – подчеркнул он.

Однако сейчас основной вызов для энергетиков – не экстремальные холода, а именно температурные качели. Перепады погоды влияют на устойчивость работы всей системы.

Когда на улице стоит стабильный мороз, теплоснабжение тоже работает в устойчивом режиме. Но при резких сменах температуры приходится оперативно менять параметры работы оборудования и сетей, подстраивать давление и режимы циркуляции. Перепады давления в тепловых сетях создают дополнительные нагрузки на оборудование и трубопроводы. Причем не только со стороны генерации, то есть ТЭЦ.

Ситуацию усложняют и процессы на стороне потребления. Сейчас многие новые многоквартирные дома оснащены автоматикой, которая реагирует на температуру на улице и в зависимости от показаний частично перекрывает или, наоборот, усиливает подачу тепла в дом.

С одной стороны, это позволяет гибко управлять потреблением, с другой – усложняет общую работу системы в целом, особенно в периоды быстрых погодных изменений, пояснил Игорь Лузанов.

По его словам, большой энергетике еще предстоит адаптироваться к новым климатическим условиям, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение при все более изменчивой погоде.