Такой день. Открытие памятника Достоевскому и злой водитель маршрутки

11 декабря в Барнауле на перекрестке проспекта Ленина и улицы Партизанской в морозное утро торжественно открыли памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому. В церемонии приняли участие губернатор края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель АКЗС Александр Романенко, председатель Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю Алексей Суханов, архитекторы и скульпторы проекта, а также студенты барнаульских вузов. Несмотря на крепкий мороз, на площадь пришли десятки горожан. В завершение церемонии участники возложили к подножию памятника живые цветы.

Полиция Барнаула устанавливает личность подростков, которые закидали автомобиль куриными яйцами у магазина на проспекте Комсомольском. Происшествие случилось вечером 10 декабря, и все действия подозреваемых попали на камеры видеонаблюдения. По словам женщины, группа подростков вела себя агрессивно в тамбуре магазина, употребляла нецензурную лексику и даже била одного из ребят головой об стену.

В барнаульском поселке Власиха водитель автобуса № 120 не выпустил 12-летнюю девочку на остановке "Инженерной" и повез ее дальше по маршруту. Произошло это в девять утра 10 декабря. У водителя не было сдачи с 1000 рублей, в итоге он высадил девочку только тогда, когда другой пассажир расплатился за нее.