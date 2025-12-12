На Алтае "доброжелательный Роман" обманул мужчину при продаже дров на зиму
В назначенное время дрова не привезли, а телефон Романа стал недоступен
12 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае мошенник обманул 57-летнего жителя села Заявьялово, предложив ему хорошую цену за дрова, сообщает региональное МВД.
«На сайте объявлений в соцсети увидел объявление о продаже дров и позвонил. Трубку взял мужчина, который представился Романом, они обговорили условия поставки дров, после чего незнакомец скинул реквизиты для оплаты», – рассказали в ведомстве.
Сельчанин перевел 20 тысяч рублей и стал ждать доставку. В назначенное время дрова не привезли, а телефон Романа стал недоступен. Тогда сельчанин понял, что его обманули.
Ранее в Алтайском крае пенсионерка перевела деньги мошенникам, думая, что покупает дрова.
12:03:55 12-12-2025
«вежливость — лучшее оружие вора»
12:05:09 12-12-2025
"Вам дрова нужны ? Нет, уже купил...на утро дров не было" (с)
12:28:49 12-12-2025
Изловить этого Романа и заставить дрова пилить... В солнечном Магадане...
14:34:24 12-12-2025
Гость (12:28:49 12-12-2025) Изловить этого Романа и заставить дрова пилить... В солнечно... Да он их там сейчас и пилит. А в свободное от пиления время дедам бабки ломает
13:07:51 12-12-2025
Роман пока рубил, устал выпил -заснул. Проснется привезет. Чего вы городские сразу паникуете?!
14:24:53 12-12-2025
Да-да.. Утром деньги - вечером стулья. Классику читать надо.