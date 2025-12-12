НОВОСТИПроисшествия

На Алтае "доброжелательный Роман" обманул мужчину при продаже дров на зиму

В назначенное время дрова не привезли, а телефон Романа стал недоступен

Дрова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае мошенник обманул 57-летнего жителя села Заявьялово, предложив ему хорошую цену за дрова, сообщает региональное МВД.

«На сайте объявлений в соцсети увидел объявление о продаже дров и позвонил. Трубку взял мужчина, который представился Романом, они обговорили условия поставки дров, после чего незнакомец скинул реквизиты для оплаты», – рассказали в ведомстве.

Сельчанин перевел 20 тысяч рублей и стал ждать доставку. В назначенное время дрова не привезли, а телефон Романа стал недоступен. Тогда сельчанин понял, что его обманули.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка перевела деньги мошенникам, думая, что покупает дрова.

Гость

12:03:55 12-12-2025

«вежливость — лучшее оружие вора»

ППШариков

12:05:09 12-12-2025

"Вам дрова нужны ? Нет, уже купил...на утро дров не было" (с)

Гость

12:28:49 12-12-2025

Изловить этого Романа и заставить дрова пилить... В солнечном Магадане...

.

14:34:24 12-12-2025

Гость (12:28:49 12-12-2025) Изловить этого Романа и заставить дрова пилить... В солнечно... Да он их там сейчас и пилит. А в свободное от пиления время дедам бабки ломает

Гость

13:07:51 12-12-2025

Роман пока рубил, устал выпил -заснул. Проснется привезет. Чего вы городские сразу паникуете?!

Мимопроходящий

14:24:53 12-12-2025

Да-да.. Утром деньги - вечером стулья. Классику читать надо.

