На Алтае "доброжелательный Роман" обманул мужчину при продаже дров на зиму

12 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Дрова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае мошенник обманул 57-летнего жителя села Заявьялово, предложив ему хорошую цену за дрова, сообщает региональное МВД.

«На сайте объявлений в соцсети увидел объявление о продаже дров и позвонил. Трубку взял мужчина, который представился Романом, они обговорили условия поставки дров, после чего незнакомец скинул реквизиты для оплаты», – рассказали в ведомстве.

Сельчанин перевел 20 тысяч рублей и стал ждать доставку. В назначенное время дрова не привезли, а телефон Романа стал недоступен. Тогда сельчанин понял, что его обманули.

