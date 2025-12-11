Россияне жалуются на массовый сбой в работе "Почты России"
Сроки доставки растягиваются на недели
11 декабря 2025, 23:00, ИА Амител
Пользователи по всей стране сообщают о масштабном сбое в работе "Почты России". Люди не могут ни получить, ни отправить свои посылки, а сроки доставки растягиваются на недели.
Как рассказали Shot получатели и отправители, в некоторых отделениях образовались длинные очереди, а операции по приему и выдаче посылок фактически остановлены. Люди жалуются, что им не объясняют причины задержек: посылки "зависают" в пути без движения и статуса.
В пресс-службе "Почты России" подтвердили наличие проблемы и заявили, что причины сбоя сейчас устанавливаются.
09:17:57 12-12-2025
А там когда-то было по-другому? Как по мне, это не баг, а фича. Они могут письмо положить там, где его приняли и через месяца полтора просто вернуть отправителю как ни в чем не бывало. Дошло до того, что доставкой занимаются уже вообще все, кому не лень - Озон, WB, Авито, Яндекс, Пятерочка. И везде это дешевле и быстрее, чем в "профильной организации")
10:12:13 12-12-2025
Гость (09:17:57 12-12-2025) А там когда-то было по-другому? Как по мне, это не баг, а фи... Если есть возможность доставки не ПР, указываю другую, хоть и СДЕКом дороже бывает. Зато не очередей, долго работают и без выходных.
10:01:29 12-12-2025
По-моему там так и есть всегда, дикие очереди, конские сроки доставки, ничего нового
10:10:41 12-12-2025
У мен посылка вместо 56 отделения на Никитина (с указанием дом.адреса) была доставлена в 55-е. Это на минуточку на Юрина. Заказала передоставку, через неделю воз и поныне там, пришлось самой ехать. Ну и что сказали.
11:03:22 12-12-2025
ПР ещё жива?
12:45:09 12-12-2025
Спорим, начальник почты всея Руси получит многомногоденежную премию по итогам года. Там это принято, при том что много лет это организация, в которой бардак такой, что хуже нигде такого нет. И ведь ничего не меняется.
13:31:04 12-12-2025
Узрев сколько горя приносит людям почта, Господь создал Цайняо доставку с Алиэкспресс.
С тех порт посылки всегда приходят быстро и без очередей.
18:24:11 25-12-2025
Но при выборе доставки заказа цайняо, иногда бывает, что в итоге доставка передается почте России и начинаются проблемы, этого Господь к сожалению не учел