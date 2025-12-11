Россияне жалуются на массовый сбой в работе "Почты России"

Сроки доставки растягиваются на недели

11 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Фото: Shot

Пользователи по всей стране сообщают о масштабном сбое в работе "Почты России". Люди не могут ни получить, ни отправить свои посылки, а сроки доставки растягиваются на недели.

Как рассказали Shot получатели и отправители, в некоторых отделениях образовались длинные очереди, а операции по приему и выдаче посылок фактически остановлены. Люди жалуются, что им не объясняют причины задержек: посылки "зависают" в пути без движения и статуса.

В пресс-службе "Почты России" подтвердили наличие проблемы и заявили, что причины сбоя сейчас устанавливаются.

