"Это чревато". Барнаульский писатель раскритиковал идею переименовать новогодние торжества
Владимир Токмаков заявил amic.ru, что предложение придать празднованию чисто религиозную окраску вносит раскол в общество
12 декабря 2025, 12:45, ИА Амител
Инициатива о переименовании новогодних выходных дней в рождественские можно назвать попыткой внести раскол в российское общество в нынешнее непростое время, к тому же никакой дискриминации праздника Рождества в нашей стране нет, так оценил в беседе с amic.ru барнаульский писатель и телеведущий Владимир Токмаков недавние предложения российского общественника о придании религиозного характера традиционным зимним каникулам.
Ранее глава общественной организации "Россия православная" и зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что необходимо переименовать новогодние праздники в рождественские. По его мнению, сегодня крайне актуально обращение к российскому дореволюционному опыту, когда выходные дни декабря – января назывались рождественскими. Иванов указал, что "сердцевиной зимнего цикла торжеств для нашего народа всегда было и остается Рождество Христово". Он подчеркнул, что переименование станет актом уважения к нашей подлинной традиции, а не к навязанным извне светским схемам, и тогда календарь будет отражать не просто смену дат, а живое содержание "нашей национальной жизни, ее высшие смыслы и идеалы".Владимир Токмаков напомнил, что Россия по Конституции – это все же светское государство:
«И Рождество у нас не отменено, чтобы его возвращать. Наши сограждане широко отмечают как Новый год, так и Рождество. Слава Богу, отмечать оба эти праздника не запрещено».
Писатель указал, что десятки миллионов сограждан ходят на елки в Новый год, а в Рождество посещают храмы:
«Эти праздники не противоречат друг другу в сознании россиян, зачем их искусственно противопоставлять? Такие инициативы вносят раскол в общество, создают противоречия на ровном месте, что называется, не объединяют, а, напротив, разъединяют людей. Это чревато в нынешнее непростое время».
Собеседник также напомнил о необходимости соблюдения межконфессионального согласия в стране.
«У нас в стране, напомню, живут десятки миллионов мусульман. Не думаю, что они придут в восторг из-за того, что каникулы получат окраску одной из религий. Пусть граждане сами выбирают, какой им праздник отмечать – какой-то один, а в остальные дни просто отдыхать, или же все по порядку. У меня в семье отмечают как Новый год, так и Рождество. В праздничном разнообразии чувствуется мир и гармония. Не стоит их нарушать», – заключил писатель и телеведущий.
12:58:02 12-12-2025
спасибо Вам, уважаемый писатель, за здравый ум и смелое заявление. честно уже сил нет неадекватов слушать.
13:34:26 12-12-2025
РПЦ -замолкните. Вы отделены от Государства.
13:48:41 12-12-2025
Ну так пусть они для себя и переименуют, а для людей пусть останется Новый год!
14:00:32 12-12-2025
Задрали уже веруны эти разнообразные. Да верьте вы во что хотите, только нормальным людям жить не мешайте, пожалуйста...
14:07:36 12-12-2025
Гость (14:00:32 12-12-2025) Задрали уже веруны эти разнообразные. Да верьте вы во что хо... А так не бывает. Вы же понимаете, что для них априори их вера единственно правильная, а значит что? Все либо должны верить в то же, что и они, а если не хотят - то надо заставить.
14:17:11 12-12-2025
Если обращаться к дореволюционному опыту, то тогда уж и президента переименуйте в царя и пусть правит не 4 года, а до талого... Ну и столицу в Петербург перенести.
14:56:34 12-12-2025
Гость (14:17:11 12-12-2025) Если обращаться к дореволюционному опыту, то тогда уж и през... Ну хоть не в Киев или Нижний Новгород!
09:43:15 13-12-2025
А може полицию переименовать в милицию?
10:02:35 13-12-2025
Musik (09:43:15 13-12-2025) А може полицию переименовать в милицию? ... Слово "полиция" мне до сих пор режет слух,т.к. это слово связано для старшего поколения прежде всего с памЯтью о войне, где полицаи преследовали подпольщиков,борцов против зверского фашизма и предателей. были помощниками фашистов. Лучше бы оставались "милицией", организацией по защите честных людей. И зачем Дм.Медведев переименовал - не ясно.? Чем название "полиция" лучше, чем "милиция"?