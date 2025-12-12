"Это чревато". Барнаульский писатель раскритиковал идею переименовать новогодние торжества

Владимир Токмаков заявил amic.ru, что предложение придать празднованию чисто религиозную окраску вносит раскол в общество

12 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

Рождество в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Инициатива о переименовании новогодних выходных дней в рождественские можно назвать попыткой внести раскол в российское общество в нынешнее непростое время, к тому же никакой дискриминации праздника Рождества в нашей стране нет, так оценил в беседе с amic.ru барнаульский писатель и телеведущий Владимир Токмаков недавние предложения российского общественника о придании религиозного характера традиционным зимним каникулам.

Ранее глава общественной организации "Россия православная" и зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что необходимо переименовать новогодние праздники в рождественские. По его мнению, сегодня крайне актуально обращение к российскому дореволюционному опыту, когда выходные дни декабря – января назывались рождественскими. Иванов указал, что "сердцевиной зимнего цикла торжеств для нашего народа всегда было и остается Рождество Христово". Он подчеркнул, что переименование станет актом уважения к нашей подлинной традиции, а не к навязанным извне светским схемам, и тогда календарь будет отражать не просто смену дат, а живое содержание "нашей национальной жизни, ее высшие смыслы и идеалы".Владимир Токмаков напомнил, что Россия по Конституции – это все же светское государство:

«И Рождество у нас не отменено, чтобы его возвращать. Наши сограждане широко отмечают как Новый год, так и Рождество. Слава Богу, отмечать оба эти праздника не запрещено».

Писатель указал, что десятки миллионов сограждан ходят на елки в Новый год, а в Рождество посещают храмы:

«Эти праздники не противоречат друг другу в сознании россиян, зачем их искусственно противопоставлять? Такие инициативы вносят раскол в общество, создают противоречия на ровном месте, что называется, не объединяют, а, напротив, разъединяют людей. Это чревато в нынешнее непростое время».

Собеседник также напомнил о необходимости соблюдения межконфессионального согласия в стране.