Ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным" пройдет в декабре 2025 года. Президент России пообщается с представителями СМИ и ответит на вопросы, которые ему пришлют жители из разных уголков страны.
О том, когда российский лидер проведет прямую линию и какими способами можно задать ему вопрос, – в материале amic.ru.
1
Когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году?
В пятницу, 19 декабря, президент России проведет прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией. Это значит, что Владимир Путин будет отвечать на вопросы журналистов и россиян из разных уголков страны. Российский лидер начнет подводить итоги года в 12:00 по московскому времени.
2
Как задать вопрос на прямую линию с президентом России?
Отправить свое обращение Владимиру Путину можно через официальный сайт moskva-putinu.ru. Кроме того, там можно скачать специальное мобильное приложение – вопросы через него тоже принимают.
С 4 декабря работают официальные телефоны прямой линии. По номеру 0-40-40 можно отправить SMS или MMS, а по номеру 8-800-200-40-40 – позвонить.
Через социальные сети можно отправить даже видеовопросы. Их принимают в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Здесь можно задать и текстовый вопрос. Еще официальный чат-бот для обращений работает в мессенджере Max.
3
О чем можно спросить Владимира Путина на прямой линии?
В темах ограничений нет. Ежегодно россияне задают президенту наболевшие вопросы, которые касаются самых разных сфер: здравоохранения, жилья, ЖКХ, образования и других.
Поступившие обращения обрабатывают волонтеры. Также в Кремле неоднократно подчеркивали, что Владимир Путин лично участвует в ознакомлении с вопросами.
4
Где смотреть "Итоги года с Владимиром Путиным"?
Транслировать прямую линию с президентом России будут все федеральные телеканалы.
5
А в 2024-м была прямая линия?
Прямая линия с Владимиром Путин проходит ежегодно. В 2024 году она также состоялась в формате, совмещенном с пресс-конференцией. "Итоги года" с российским лидером продлились более четырех с половиной часов. За это время он успел высказаться о ситуации в зоне СВО, ракете "Орешник", льготной ипотеке, демографии и даже замедлении YouTube. Как это было, читайте в нашем материале.
09:42:58 12-12-2025
А когда больных детей СМС-ками перестанут лечить? Такой вопрос можно задать?
09:48:59 12-12-2025
Гость (09:42:58 12-12-2025) А когда больных детей СМС-ками перестанут лечить? Такой вопр... Можно. Но только один раз. И в эфир он не пойдет. А следующие ваши вопросы будут "за что?" и "на каком основании?"
09:53:16 12-12-2025
Гость (09:42:58 12-12-2025) А когда больных детей СМС-ками перестанут лечить? Такой вопр... Вопросы задать можно любые, вот только ответит на удобные
18:05:55 12-12-2025
Гость (09:53:16 12-12-2025) Вопросы задать можно любые, вот только ответит на удобные... за такю ложь нужно бы привлекать к ответственности
13:17:33 12-12-2025
Гость (09:42:58 12-12-2025) А когда больных детей СМС-ками перестанут лечить? Такой вопр... Вы хотите на неизлечимых детей тратить весь бюджет края, области, города? Ну так сидите без зарплаты, пенсии, поликлиники и проч. А эти миллионные уколы детям не помогают, они всё равно умирают. Читала недавно, собрали 150млн. мальчику, поставили укол, он всё равно умер. Так, что не поднимайте панику, кого можно вылечить - лечат
18:07:39 12-12-2025
Гость (13:17:33 12-12-2025) Вы хотите на неизлечимых детей тратить весь бюджет кра... квоты выделяются ВСЕГДА и сто процентно на тех, кто излечим. на прочие - только сборы, тк там чрезвычайно низкий шанс на выздоровление. поэтому нужно разбираться в вопросе, чтоб вот так его задавать!
18:09:00 12-12-2025
Гость (13:17:33 12-12-2025) Вы хотите на неизлечимых детей тратить весь бюджет кра... вы совершенно правы.
19:43:00 12-12-2025
Гость (13:17:33 12-12-2025) Вы хотите на неизлечимых детей тратить весь бюджет кра...
Абсолютно верно! Но людям с плохим образованием не понять. Там понимать нечем, так как некоторые области коры головного мозга не сформированы.
12:58:31 12-12-2025
А смысл? Тех, кто радел за страну, ужо нет!
15:40:02 12-12-2025
толку от этой прямой линии нет. Никакая она не прямая, а круговая. Вопросы, которые поступают из регионов, отсылают для решения назад в регионы. Мой вопрос касался бездействия губернатора, вернулся назад к губернатору. Это как вообще? Порочный круг, потому мы все в полной ж...
15:47:02 12-12-2025
Владимир Владимирович, у меня не вопрос, а предложение - А можно тех, кто высчитывает МРОТ, прожиточный минимум и тд, самих заставить какое то время прожить на эти средства, недолго, месяца 3-4? И если выживут тогда уж и населению пусть предлагают
18:08:29 12-12-2025
Гость (15:47:02 12-12-2025) Владимир Владимирович, у меня не вопрос, а предложение - А м... в макс есть канал кнопка вверху. тут родители говорили - прямое обращение