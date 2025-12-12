Президент России будет общаться с народом в прямом эфире

12 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ежегодная программа "Итоги года с Владимиром Путиным" пройдет в декабре 2025 года. Президент России пообщается с представителями СМИ и ответит на вопросы, которые ему пришлют жители из разных уголков страны.

О том, когда российский лидер проведет прямую линию и какими способами можно задать ему вопрос, – в материале amic.ru.

1 Когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году? В пятницу, 19 декабря, президент России проведет прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией. Это значит, что Владимир Путин будет отвечать на вопросы журналистов и россиян из разных уголков страны. Российский лидер начнет подводить итоги года в 12:00 по московскому времени.

2 Как задать вопрос на прямую линию с президентом России? Отправить свое обращение Владимиру Путину можно через официальный сайт moskva-putinu.ru. Кроме того, там можно скачать специальное мобильное приложение – вопросы через него тоже принимают. С 4 декабря работают официальные телефоны прямой линии. По номеру 0-40-40 можно отправить SMS или MMS, а по номеру 8-800-200-40-40 – позвонить. Через социальные сети можно отправить даже видеовопросы. Их принимают в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Здесь можно задать и текстовый вопрос. Еще официальный чат-бот для обращений работает в мессенджере Max.

3 О чем можно спросить Владимира Путина на прямой линии? В темах ограничений нет. Ежегодно россияне задают президенту наболевшие вопросы, которые касаются самых разных сфер: здравоохранения, жилья, ЖКХ, образования и других. Поступившие обращения обрабатывают волонтеры. Также в Кремле неоднократно подчеркивали, что Владимир Путин лично участвует в ознакомлении с вопросами.

4 Где смотреть "Итоги года с Владимиром Путиным"? Транслировать прямую линию с президентом России будут все федеральные телеканалы.