Средний чек поднялся на 17% за год. Россияне стали больше платить за кофе

Самой популярной добавкой остается соленая карамель

12 декабря 2025, 11:44, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Средний чек в российских кофейнях вырос на 17% и достиг 463 рублей, следует из анализа оператора фискальных данных "Платформа ОФД". При этом стоимость чашки кофе по стране в среднем превышает 200 рублей. Как меняются привычки потребителей в регионах и за счет чего развивается кофейный рынок, выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Больше всех за кофе сегодня платят жители Петербурга и Челябинска – средний чек там держится на уровне около 610 рублей. Журналист и редактор интернет-газеты Neva Today Сергей Корунный отмечает, что в Северной столице напиток чаще покупают в небольших кофейнях и полноформатных заведениях:

«В среднем у нас просят за порцию капучино от 250 до 300 рублей. Покупают кофе, как правило, в двух типах заведений. Это маленькие кофейни, где продают порцию напитка, и полноценные "едальни", где можно купить сэндвич, круассан и пообедать. Получается, что петербуржцы выпивают одну чашку кофе с утра, чтобы взбодриться, и в обед, чтобы поддержать тонус до конца рабочего дня».

На третьем месте по стоимости кофе оказался Новосибирск, тогда как Москва – лишь в середине рейтинга со средним чеком 564 рубля. Эксперты объясняют это тем, что наиболее активно рынок развивается именно в регионах. Особенно высокий потенциал сейчас у кофеен в спальных районах. Генеральный директор The Coffee Soldiers Дмитрий Орлов считает, что драйвером становятся новые форматы заведений:

«Потому что в центре очень высокая аренда, финансовый порог входа в этот бизнес в центре очень высокий, сильно и крепко сидят сетевые заведения. Будет появляться, я думаю, больше заведений смешанного формата с полноценной кухней, потому что это дополнительный чек. Уже сейчас есть форматы, которые днем – кофейня, а вечером превращаются в кафе, где можно выпить вина. Получают лицензию, потому что это тоже нивелирует расходы на аренду».

В Барнауле, по оценкам местного бизнеса, стоимость порции напитка варьируется от 190 до 260 рублей. Бюджетный сегмент удерживает цену в районе 200 рублей – это небольшие точки "кофе с собой". Средний сегмент представлен сетями с ценой около 260 рублей, а заведения с более высоким уровнем сервиса предлагают напитки дороже. В структуре продаж пока лидируют капучино, латте и другие напитки с молоком. Самой популярной добавкой остается соленая карамель. В кофейне "Заварка" отмечают устойчивый спрос на классику, а в сети O’bakery фиксируют рост интереса к растительному молоку и фильтру. Основатель сети Ольга Фоминых поясняет:

«Спрос на классику всегда был, есть и продолжается. Капучино – всегда в топе продаж. Но если смотреть глобально, рынок меняется: на первый план выходит черный кофе – появляется больше его любителей. И, конечно же, популярность обычного молока уходит на второй план. Больше потребителей растительного молока появляется на рынке безлактозных напитков».

За минувший год кофе в России подорожал на 25–29%. Эксперты уверены, что тенденция сохранится: на стоимость влияют засуха в Бразилии и Вьетнаме – ключевых странах-поставщиках, курсовые колебания, инфляция и растущие коммунальные расходы. Дмитрий Орлов приводит расчеты:

«Средняя стоимость килограмма кофе сейчас – 1500 рублей. Это среднероссийский уровень за килограмм арабики. На чашку уходит порядка 20 граммов. Стоимость кофе в чашке – 30 рублей. Но кофе – самое меньшее в себестоимости: мы больше тратим на аренду, на молоко, потому что большая часть все-таки пьет с молоком».

Параллельно растет интерес к альтернативным напиткам: особенно – к цикорию, спрос на который увеличился на 20%. Однако кофе остается главным напитком россиян – его потребление достигает 10 млн литров в месяц. Как шутят кофеманы, "лучшая альтернатива кофе – это уже выпитый кофе".

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Ранее сообщалось, что в Дубае представлен самый дорогостоящий кофе в мире. Цена за одну чашку достигает 80 тысяч рублей. Для приготовления эксклюзивного напитка используют редкие зерна Geisha, а именно линию Nido 7.