Единороссы Славгорода выдвинут на выборы депутатов участников СВО
Партия выбрала кандидатов на все мандаты
18 июля 2025, 11:15, ИА Амител
16 июля в Славгороде прошло заседание местного политсовета партии "Единая Россия", на котором определили кандидатов на выборы в Собрание депутатов восьмого созыва. Согласно итогам предварительного голосования, партия выдвинула 21 кандидата, среди них – участники специальной военной операции. Выборы состоятся 14 сентября 2025 года по мажоритарной системе.
Около 30% кандидатов – действующие депутаты. Среди новичков – участник специальной военной операции, уроженец поселка Бурсоль Артем Шнайдер. Был мобилизован осенью 2022 года, служил в территориальной обороне Крыма и принимал участие в боевых действиях под Бахмутом. За мужество и отвагу был награжден медалью "За отвагу". Артем планирует активно участвовать в жизни округа и развивать местное самоуправление.
"Чтобы получить необходимые для этого знания и навыки, решил участвовать в программе "Алтай – земля Героев". Горжусь тем, что сумел пройти отбор в первый поток. Уверен, обучение и сотрудничество с партией помогут мне реализовать себя в общественно-политической деятельности", – рассказал Артем Шнайдер.
И уже предложил организовать в Славгороде филиал Ассоциации ветеранов СВО Алтайского края, в этом его поддержал председатель, депутат АКЗС Владимир Громов.
Кроме того, в числе кандидатов Иван Мажаров – молодой участник СВО и преподаватель Славгородского педагогического колледжа, награжденный медалью "За ратную доблесть".
Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко отметил важность включения участников СВО в политическую жизнь.
"Вернувшись домой, многие участники спецоперации хотят и дальше приносить пользу землякам, своей стране. Задача "Единой России" их поддержать. Наша партия намерена делать это в постоянном и системном режиме", – подчеркнул Романенко.
11:19:09 18-07-2025
Ну и зачем это ему?
11:45:55 18-07-2025
Гость (11:19:09 18-07-2025) Ну и зачем это ему? ...
Что бы зарплату нормальную получать и не напрягаться. А затем пенсию не такую как у всех.
11:44:27 18-07-2025
Мы не возражаем. Важно, чтобы это приносило пользу.
Ведь у этих людей есть опыт.
15:07:58 18-07-2025
Гость (11:44:27 18-07-2025) Мы не возражаем. Важно, чтобы это приносило пользу.Ведь ... Опыт законотворчества?
16:41:18 18-07-2025
Гость (11:44:27 18-07-2025) Мы не возражаем. Важно, чтобы это приносило пользу.Ведь ...
Опыт избавляться от политических противников?
12:10:37 18-07-2025
Интеллект сразу видно, какой тупой народ такой и депутата
12:57:13 18-07-2025
Мало нам во власти спортсменом и актеров?
14:39:07 18-07-2025
Ваще всех не рожавших баб и не служивших в армии небаб нужно в шею гнать из депутатов и властей