Единороссы Славгорода выдвинут на выборы депутатов участников СВО

Партия выбрала кандидатов на все мандаты

18 июля 2025, 11:15, ИА Амител

Артем Шнайдер / Фото из архива участника СВО

16 июля в Славгороде прошло заседание местного политсовета партии "Единая Россия", на котором определили кандидатов на выборы в Собрание депутатов восьмого созыва. Согласно итогам предварительного голосования, партия выдвинула 21 кандидата, среди них – участники специальной военной операции. Выборы состоятся 14 сентября 2025 года по мажоритарной системе.

Около 30% кандидатов – действующие депутаты. Среди новичков – участник специальной военной операции, уроженец поселка Бурсоль Артем Шнайдер. Был мобилизован осенью 2022 года, служил в территориальной обороне Крыма и принимал участие в боевых действиях под Бахмутом. За мужество и отвагу был награжден медалью "За отвагу". Артем планирует активно участвовать в жизни округа и развивать местное самоуправление.

"Чтобы получить необходимые для этого знания и навыки, решил участвовать в программе "Алтай – земля Героев". Горжусь тем, что сумел пройти отбор в первый поток. Уверен, обучение и сотрудничество с партией помогут мне реализовать себя в общественно-политической деятельности", – рассказал Артем Шнайдер.

И уже предложил организовать в Славгороде филиал Ассоциации ветеранов СВО Алтайского края, в этом его поддержал председатель, депутат АКЗС Владимир Громов.

Кроме того, в числе кандидатов Иван Мажаров – молодой участник СВО и преподаватель Славгородского педагогического колледжа, награжденный медалью "За ратную доблесть".

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко отметил важность включения участников СВО в политическую жизнь.

"Вернувшись домой, многие участники спецоперации хотят и дальше приносить пользу землякам, своей стране. Задача "Единой России" их поддержать. Наша партия намерена делать это в постоянном и системном режиме", – подчеркнул Романенко.