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Глюк’oza застряла в Израиле вместе с семьей

Из-за ограничения на перелеты певица не может вылететь в Москву

08 октября 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Российская певица Глюк’oza застряла в Израиле. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

По словам исполнительницы, она вместе с семьей прилетела в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, воздушную тревогу объявили, когда туристы были уже возле отеля.

Наталья Ионова добавила, что сейчас с ней и ее родными все хорошо, они продолжают исполнять рекомендации израильского правительства и остаются в безопасном месте.

Вылететь в Москву они пока не могут из-за ограничений на перелеты.

Происшествия Знаменитости Израиль
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Комментарии 8

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Абориген

19:04:30 08-10-2023

Эти беженцы уже не знают куда бежать )

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Гость

09:37:19 09-10-2023

Абориген (19:04:30 08-10-2023) Эти беженцы уже не знают куда бежать )... Что-то ты вообще впал в маразм. Прочитать не только заголовок уже не в состоянии.

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Гость

19:26:34 08-10-2023

Мы опечалены. Почти.ага.

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Гость

21:30:53 08-10-2023

Пусть Фруктозой назовется. Тогда быстрее выпустят. Наверное.

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Гость

10:16:51 09-10-2023

Застряла, ну дак пусть там и торчит, такой пены тут и без нее полно.

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Клоп

16:51:21 09-10-2023

Гость (10:16:51 09-10-2023) Застряла, ну дак пусть там и торчит, такой пены тут и без не... Танцуй Россия И плач европа. А у неё уже НЕ самая-самая-самая красивая жопа. Хотела принца улетела в израйль,поняла что сказка закончилась засуетилась да домой захотелось. Только пугачиху с галкиным там оставь Натуся.

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Гость

19:41:20 09-10-2023

При крике "воздушка" все понятливы гражданепадают мордой в пол.А кто не понимает,читайте Дарвина про есстесственный отбор и Карла Маркса прообщественное устройство.

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Гость

20:23:05 09-10-2023

Симпатичная девочка, когда без макияжа!

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