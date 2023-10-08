Глюк’oza застряла в Израиле вместе с семьей
Из-за ограничения на перелеты певица не может вылететь в Москву
08 октября 2023, 18:10, ИА Амител
Фото: соцсети
Российская певица Глюк’oza застряла в Израиле. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
По словам исполнительницы, она вместе с семьей прилетела в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, воздушную тревогу объявили, когда туристы были уже возле отеля.
Наталья Ионова добавила, что сейчас с ней и ее родными все хорошо, они продолжают исполнять рекомендации израильского правительства и остаются в безопасном месте.
Вылететь в Москву они пока не могут из-за ограничений на перелеты.
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19:04:30 08-10-2023
Эти беженцы уже не знают куда бежать )
09:37:19 09-10-2023
Абориген (19:04:30 08-10-2023) Эти беженцы уже не знают куда бежать )... Что-то ты вообще впал в маразм. Прочитать не только заголовок уже не в состоянии.
19:26:34 08-10-2023
Мы опечалены. Почти.ага.
21:30:53 08-10-2023
Пусть Фруктозой назовется. Тогда быстрее выпустят. Наверное.
10:16:51 09-10-2023
Застряла, ну дак пусть там и торчит, такой пены тут и без нее полно.
16:51:21 09-10-2023
Гость (10:16:51 09-10-2023) Застряла, ну дак пусть там и торчит, такой пены тут и без не... Танцуй Россия И плач европа. А у неё уже НЕ самая-самая-самая красивая жопа. Хотела принца улетела в израйль,поняла что сказка закончилась засуетилась да домой захотелось. Только пугачиху с галкиным там оставь Натуся.
19:41:20 09-10-2023
При крике "воздушка" все понятливы гражданепадают мордой в пол.А кто не понимает,читайте Дарвина про есстесственный отбор и Карла Маркса прообщественное устройство.
20:23:05 09-10-2023
Симпатичная девочка, когда без макияжа!