Глюк’oza застряла в Израиле вместе с семьей

Из-за ограничения на перелеты певица не может вылететь в Москву

08 октября 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: соцсети

Российская певица Глюк’oza застряла в Израиле. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

По словам исполнительницы, она вместе с семьей прилетела в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, воздушную тревогу объявили, когда туристы были уже возле отеля.

Наталья Ионова добавила, что сейчас с ней и ее родными все хорошо, они продолжают исполнять рекомендации израильского правительства и остаются в безопасном месте.

Вылететь в Москву они пока не могут из-за ограничений на перелеты.