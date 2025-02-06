Эффективность вложений. Как выбрать долговечные и качественные шины для сельхозтехники?
Специалисты Big Machine рассказали о наиболее популярных моделях
06 февраля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHGK9KE
В сельском хозяйстве успех зависит от многих факторов, и один из ключевых – надежная техника. А что делает технику надежной? Правильно подобранные и качественно обслуживаемые шины. Ведь они принимают на себя основную нагрузку при работе на полях, перевозке грузов и выполнении других задач. Специалисты Big Machine* рассказали, почему важно выбирать долговечные шины и как правильно ухаживать за ними, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств.
Долговечность шин – залог экономии
Покупка шин для сельхозтехники – долгосрочные инвестиции. От того, насколько они качественны и долговечны, будет зависеть эффективность работы всего хозяйства. Хорошие шины прослужат дольше, снизят затраты на обслуживание и минимизируют простои техники. А значит, что вы сможете больше времени посвятить работе.
Команда Big Machine рекомендует модели сельхозшин, которые давно завоевали доверие у многих фермеров по всей России – Taihao R-1 и Advance R-1W*.
Шины Taihao R-1 предназначены для работы на разных машинах: от легких сельскохозяйственных агрегатов до мощных тракторов. Размерный ряд варьируется от 9.00 R16 до 710/70 R-42, что делает их универсальным решением для большинства видов техники. Шины отличаются высокой прочностью, устойчивостью к износу и отличной проходимостью на любых поверхностях.
Шины Advance R-1W разработаны специально для тяжелых условий эксплуатации и способны выдержать большие нагрузки. Благодаря уникальному рисунку протектора, шины обеспечивают отличное сцепление с поверхностью и минимизируют риск пробуксовки, что особенно важно при работе на влажных или рыхлых почвах.
Если шина повредилась
Даже самые качественные шины рано или поздно могут выйти из строя. Повреждения возникают вследствие механических воздействий, проколов или естественного износа. В такой ситуации многие фермеры сразу думают о покупке новых, однако это не всегда лучшее решение.
Сервис Big Machine предлагает альтернативу – профессиональный ремонт шин прямо на месте. Приезжают мастера, оценивают состояние поврежденной шины и выполняют необходимый ремонт. Это может быть не только удобно, но и выгоднее, чем покупка новой резины. Такой подход позволяет продлить срок службы шин и снизить расходы на их замену. А еще – сокращает время простоя техники, что особенно важно в сезон активных полевых работ.
Big Machine
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09:39:07 06-02-2025
от создателей "Синий трактор" 😂