Эффективность вложений. Как выбрать долговечные и качественные шины для сельхозтехники?

Специалисты Big Machine рассказали о наиболее популярных моделях

06 февраля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFHGK9KE

Шины. Трактор / Фото создано с помощью нейросети ЧатGPT

В сельском хозяйстве успех зависит от многих факторов, и один из ключевых ­– надежная техника. А что делает технику надежной? Правильно подобранные и качественно обслуживаемые шины. Ведь они принимают на себя основную нагрузку при работе на полях, перевозке грузов и выполнении других задач. Специалисты Big Machine* рассказали, почему важно выбирать долговечные шины и как правильно ухаживать за ними, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств.

Долговечность шин ­– залог экономии

Покупка шин для сельхозтехники ­– долгосрочные инвестиции. От того, насколько они качественны и долговечны, будет зависеть эффективность работы всего хозяйства. Хорошие шины прослужат дольше, снизят затраты на обслуживание и минимизируют простои техники. А значит, что вы сможете больше времени посвятить работе.

Команда Big Machine рекомендует модели сельхозшин, которые давно завоевали доверие у многих фермеров по всей России ­– Taihao R-1 и Advance R-1W*.

Шины Taihao R-1 предназначены для работы на разных машинах: от легких сельскохозяйственных агрегатов до мощных тракторов. Размерный ряд варьируется от 9.00 R16 до 710/70 R-42, что делает их универсальным решением для большинства видов техники. Шины отличаются высокой прочностью, устойчивостью к износу и отличной проходимостью на любых поверхностях.

Шины Taihao R-1 / Фото: "Биг Машин"

Шины Advance R-1W разработаны специально для тяжелых условий эксплуатации и способны выдержать большие нагрузки. Благодаря уникальному рисунку протектора, шины обеспечивают отличное сцепление с поверхностью и минимизируют риск пробуксовки, что особенно важно при работе на влажных или рыхлых почвах.

Шины Advance R-1W / Фото: "Биг Машин"

Если шина повредилась

Даже самые качественные шины рано или поздно могут выйти из строя. Повреждения возникают вследствие механических воздействий, проколов или естественного износа. В такой ситуации многие фермеры сразу думают о покупке новых, однако это не всегда лучшее решение.

Сервис Big Machine предлагает альтернативу ­– профессиональный ремонт шин прямо на месте. Приезжают мастера, оценивают состояние поврежденной шины и выполняют необходимый ремонт. Это может быть не только удобно, но и выгоднее, чем покупка новой резины. Такой подход позволяет продлить срок службы шин и снизить расходы на их замену. А еще ­– сокращает время простоя техники, что особенно важно в сезон активных полевых работ.

Банер услуг сервиса / Фото: "Биг Машин"

Big Machine

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