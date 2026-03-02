Не та "Искра". Барнаульцы возмутились заменой строящихся апартаментов на ЖК
Застройщик отметил, что возводить на месте "Искры" ЖК ему позволило изменение назначения участка
02 марта 2026, 09:33, ИА Амител
Жители двух жилых домов на ул. Георгиева, 44, и ул. 50 лет СССР, 51 возмущены тем, как "ловко переобулся в воздухе" барнаульский застройщик "Мой Дом". Вместо апартаментов, которые согласно проекту, должен был появиться на этом участке, компания вводит полноценный жилой комплекс. А ведь совсем недавно "Мой дом" горячо заверял соседей по участку: мол, не бойтесь, никакого ЖК тут не будет. Сейчас барнаульцы пытаются разобраться, как застройщик мог заявить один проект, а в итоге реализовать другой и на чьей стороне закон. Подробнее – в материале amic.ru.
Планы застройщика и протест жителей
Осенью 2023 года застройщик "Мой Дом" объявил о планах построить на месте бывшего кинотеатра "Искра" в Барнауле две высотки в 17 и 9 этажей с двухуровневой пристройкой с общественными помещениями. Из проекта следовало, что в одной башне разместят офисы, а в другой будут апартаменты. Проект соответствовал назначению жилого участка, который относился к зоне "ОД-1" (многофункциональная общественно-деловая зона) и позволял строить офисы, гостиницы и апартаменты. Но — не жилые комплексы.
"У нас там первый и второй этажи – это ретейл, затем будут этажи с офисами. И 15 этажей займут апартаменты, в которых нельзя будет прописаться. Это съемное жилье, как гостиница, – уехал и приехал. Всего будет около 90 таких квартир. Это небольшой объем", – говорил тогда Князев.
Жители соседних домов (на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51) выступили резко против строительства башен. Они утверждали, что стройка навредит проблемному дому на ул. Георгиева, 44, число парковок резко сократится, а дороги во дворах будут использоваться для проезда сначала строительной техники, и затем и клиентов "Искры". Также жителей возмутили работы около детского сада, который находится в нескольких метрах, и застройка площади Жукова.
Несмотря на протесты, градостроительный совет Барнауле в июле 2024 года одобрил проект, рекомендовав застройщику рассмотреть вариант со строительством второго уровня подземной парковки. В феврале 2024 года началось строительство.
А в январе 2026 года руководитель компании "Мой Дом" Павел Князев рассказал "Толку", что вместо апартаментов во второй башне появятся жилые квартиры. Amic.ru застройщик пояснил, что в здании будет 130 квартир на 265 человек.
"Все жители в шоке"
Жителей микрорайона резкая смена планов застройщика возмутила.
"Это выглядит очень странно. Нас все время уверяли, что на участке появятся именно апартаменты, что тут не будут постоянно жить люди. Застройщик всячески отрицал любые предположения о строительстве жилого дома", – рассказывает житель соседнего дома.
Его соседка Наталья, отметила, что эта новость шокировала всех местных еще и потому, что в феврале 2023 года администрация города уже пресекала строительство ЖК на этом участке. В тот момент чиновники отмечали, что планы инвестора построить на территории ЖК "противоречат градостроительным нормативам" и могут вызвать "социальную напряженность". Для нового ЖК на участке не хватает инфраструктуры, социальных объектов, не хватает территории для тротуаров и большой парковки. И вдруг все изменилось в 2026 году. Каким образом — не понятно.
"Мы запрашивали копии документов в администрации, но получили отказ. Говорят, что якобы в конце 2024 года были внесены изменения в генплан, но мы этот генплан не видели", – говорит Наталья.
А ведь во время протестов в 2024 году именно обещание застройщика построить апартаменты вместо ЖК успокоили людей, говорит Светлана (жительница дома 51 на ул. 50 лет СССР).
"Они обещали, что тут будут именно апартаменты и временные жильцы. Нас это успокоило, ведь съемное и постоянное жилье – это разные вещи. Это иная загрузка соцучреждений, парковок и всего остального. Но похоже, что нам специально рассказывали про апартаменты, чтобы "протащить" проект, а в итоге построить ЖК", – говорит женщина.
Сейчас активисты пытаются добиться, чтобы им предоставили новый проект ЖК "Искра".
"Хотим понять, чего ждать от этой стройки на самом деле", – говорят женщины.
Возмущает людей и то, что строительная техника движется по дворам жилых домов и разрушает дорогу. Хотя застройщик сделал проезд для спецтехники со стороны площади Жукова, но "даже ГАИ удивились, как такой проезд тут может существовать", рассказывают активисты.
"Закладывалось", но не "планировалось"
Руководитель компании-застройщика Павел Князев уверяет, что все изменения в проект — законны. При этом он не отрицает, что возможность размещения в здании квартир закладывалась еще "на этапе проектирования", поэтому компания сразу "предусмотрела" нормы для полноценного жилья. Но заранее "Мой дом" не заявлял о варианте строительства ЖК, так как на тот момент назначение земельного участка "не позволяло планировать на месте кинотеатра жилой дом", сообщили в компании amic.ru.
По словам представителя компании, изменения в генплан Барнаула были внесены 25 декабря 2024 года.
"По факту всех изменений земельный участок в настоящее время относится к зоне смешанной и общественно деловой застройки (СОД-2), в которой разрешено строительство жилых и коммерческих объектов, что является вполне логичным, так как земельный участок расположен в спальном районе в окружении многоквартирных домов", – отметил представитель застройщика.
В итоге 30 декабря 2025 года "Мой дом" получил разрешение уже на строительство ЖК, а не апартаментов.
Как пояснили amic.ru в компании, решение построить ЖК застройщик принял, когда банки свернули программы по финансированию апартаментов в городской черте и перенаправили средства на туристические территории. И такое решение для "Моего Дома" стало неожиданностью, подчеркнули там.
"Предугадать решение банка заранее мы не могли. Но, понимая нестабильный рынок, в том числе ипотечных и кредитных продуктов (в том числе для застройщика), мы заранее просчитывали все возможные варианты развития событий в зависимости от состояния рынка", – подчеркнул он.
"Более простое и очевидное решение"
В компании считают, что количество квартир (130) в новой высотке – "незначительно", объект располагается "в дошкольном и учебном кластере", и поэтому негативно на социальной инфраструктуре района новый ЖК на 265 жителей не отразится.
"Рядом расположено достаточное количество дошкольных учреждений, в которых есть доступные места для детей, так же в нормативной близости находятся общеобразовательные учреждения, к которым дети могут быть прикреплены", – заявили в компании.
Застройщик считает, что жильцам домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, не стоит волноваться и по поводу проезда к зданию.
"Доступ к зданию будет таким же, как и был ранее. Напомним, что на месте строящегося здания, ранее был кинотеатр с торговыми павильонами и так далее, он нес определенную транспортную нагрузку на квартал. Прежний объект был демонтирован, и в целом функциональность территории сохранилась и стала более удобной", – рассказали в компании.
Застройщик согласился с тем, что площадь парковки придется увеличить, так как нормы для ЖК совсем другие. Но при этом в компании заверили, что планы на создание сквера рядом со зданиями остаются прежними. Для парковок же выделят "специальную зону", которая будет располагаться "в границах земельного участка", уверяет застройщик. Будет построен и ранее обещанный подземный паркинг.
"Нормативы для ЖК требуют больше парковочных мест, нежели апартаменты. <…> Наземная парковка – более простое и очевидное решение. При этом застройщик не отказывается от строительства ранее запланированных планов в виде подземного паркинга под будущим объектом (офисной башней и жилой), что позволит перенести значительную часть автомобилей под землю и снизить нагрузку на наземное пространство", – пояснил застройщик.
Павел Князев в разговоре с "Толком" называл планы компании на объект "хорошим примером ревитализации (то есть, возвращения к жизни – прим.ред.) районов, находящихся в упадке". Поэтому жителям остается только ждать ввода дома в эксплуатацию, запланированного на конец 2027 года.
Справка: Представители компании отметили, что сейчас все еще ведутся "подготовительные работы строительной площадки" для начала строительно-монтажных работ по возведению монолитных конструкций здания, а именно фундамента и каркаса. Еще застройщик обеспечивает мощностями электроснабжения производственные участки, обустраивает приобъектные склады и площадки, а также формирует строительный городок для строительных бригад. Возводить сами здания на территории пока не начали.
10:05:12 02-03-2026
второй год яму роют.. роют..
12:56:14 02-03-2026
Гость (10:05:12 02-03-2026) второй год яму роют.. роют..... там будет парковка и "кладовочки"
10:28:08 02-03-2026
Зеленый скверы теперь непозволительная роскошь времен СССР, а Ленин вам писал, что нет такой мерзости на которую не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Так что, затем застроят и оставшийся участок.
10:32:29 02-03-2026
Жилищная инициатива, Гатилов, на Чеглецова 25 а, перед началом стройки утверждал, что строит общежитие для своих сотрудников, строителей и в конечном итоге, что имеем сегодня - изменили назначение и сегодня в продажу идут обычные жилые квартиры. Так и здесь, чтобы народ не возмущался, первоначально торгово-гостиничный комплекс, потом Паша, как и Юра занесли кому надо и всё перевернулось с ног на голову. И всё всех устраивает?
10:48:22 02-03-2026
Барнаульский (10:32:29 02-03-2026) Жилищная инициатива, Гатилов, на Чеглецова 25 а, перед нача... На Чеглецова жилой дом вместо общежития лучше. Будет российское население, а не мигранты и приезжие. Опять же, народу поселится меньше, чем в общаге, меньше нагрузка на инфраструктуру.
10:53:03 02-03-2026
Барнаульский (10:32:29 02-03-2026) Жилищная инициатива, Гатилов, на Чеглецова 25 а, перед нача...
Да, а как вы хотели? Те, кому надо, тоже с нетерпением ждут, когда им катю занесут. Для некоторых и петуха подкинуть, для зачистки места, считается нормальным явлением. Все видят и понимают, кроме правоохранителей. Потому что всех устраивает.
12:25:36 02-03-2026
Барнаульский (10:32:29 02-03-2026) Жилищная инициатива, Гатилов, на Чеглецова 25 а, перед нача... Это четко работающая система.
Заявить с честными глазами одно, построить как им надо.
На Строителей, 7а перед стройкой ходили по соседним домам, убеждали жителей, что будет построена небольшая 1-подъездная 5-этажка, там надо было согласовать вырубку хвойной рощицы, посаженной жителями. В итоге и деревьев больше снесли, так, что у сажавшего их деда сердце не выдержало, умер, и построили 14-этажку с максимально убогими планировками но выгодными застройщику (например, на квартиру 70 м2 всего 2 окна).
Всем обещаниям вообще нельзя верить. А согласующие органы необходимо проверять на коррупцию без срока давности.
12:47:29 02-03-2026
Гость (12:25:36 02-03-2026) На Строителей, 7а.. не ищет Гис этот адрес..
13:26:36 02-03-2026
Гость (12:47:29 02-03-2026) не ищет Гис этот адрес..... Профинтерна, 7а
13:46:53 02-03-2026
Гость (13:26:36 02-03-2026) Профинтерна, 7а... спасибо
12:58:33 02-03-2026
Гость (12:25:36 02-03-2026) Это четко работающая система.Заявить с честными глазами ... Профинтерна,7а? На Строителей нет 7а.
15:43:59 02-03-2026
Гость (12:58:33 02-03-2026) Профинтерна,7а? На Строителей нет 7а.... Да, оно, спасибо!
10:48:19 02-03-2026
Да изначально было ясно когда "модный архитектор барнаула" начал спорить на ящик коньяка с жителями что у них все будет в ажуре при строительстве его творенья что это развод. Так проехаться по ушам и провернуть такую авантюру-мое почтенье этому архитектору, я честно думал у них иные задачи.
11:12:13 02-03-2026
"районов, находящихся в упадке"
Этот район не находится в упадке. Чеж ты тогда строишь относительную элитку в районах где упадок? Иди строй возле аэропорта, там же "развитие"
11:29:06 02-03-2026
уже сажают пачками, но ничего не боится народ, загадка...
11:36:15 02-03-2026
Гость (11:29:06 02-03-2026) уже сажают пачками, но ничего не боится народ, загадка...... россиян в ОАЭ больше сотни килоштук. ваще ничего не боятся. и фиг с ними.
12:33:45 02-03-2026
Да кто бы сомневался, что сволота
13:00:10 02-03-2026
я когда там покупала помещение за 2 млн, когда эта развалюха еще стояла там..кинотеатр типа, (теперь уже такие стоят 6) мой риэлтор мне сразу сказал что это будет ЖИЛОЙ ДОМ с обычными квартирами, поэтому удивляюсь что типа никто ничего не знал. Вани какие-то....кто надо знал и все квартиры уж практически проданы
13:09:54 02-03-2026
Так им и надо! Не нравятся жители Сулимы, наглые и невоспитанные, считаю. Помню, как перед разбором Искры топили за снос исторических кирпичных домов по пр. Ленина в районе Западного. Типа пусть другим пакость, а сулимским конфетки! Вот вам конфетки из чего сами знаете, кушайте! Застройщика поддерживаю, надо разбавить унылое убожество микрорайона Искры современным зданием.
16:47:01 02-03-2026
Гость (13:09:54 02-03-2026) Так им и надо! Не нравятся жители Сулимы, наглые и невоспит... я считаю этот комментарий можно рассматривать как русофобию и разжигание межрайонной розни
18:24:16 02-03-2026
Гость (16:47:01 02-03-2026) я считаю этот комментарий можно рассматривать как русофобию ... )))))
Вы путаете русофобию с русофилией! Как очевидно, хотите попенять мне за русофильство!
Что касается жителей района Искры, то они сами настраивают против себя горожан. Первоначально вместо кинотеатра предполагалось построить небольшой современный офисник. Но местные начали протестовать, не нужны им рабочие места возле дома, хотят каждый день ездить в центр, устраивать пробки на дорогах. Владельцы от греха подальше продали проблемный участок более хитроумному хозяину. В результате получается не только офисник , но и жилой домик, что закономерно!
13:11:22 02-03-2026
Вообще нужно запретить все эти переобувки во время реализации проектов,да и вольную смену назначений земель. "Законно" там у них понимаешь... Просто вы эти законы под себя на ходу рисуете или вовсе просто никто всерьез не копал по ваши души
13:19:04 02-03-2026
Пашка с Юркой авантюристы-мошенники получаются?)))))
13:33:06 02-03-2026
Гость (10:48:22 02-03-2026) На Чеглецова жилой дом вместо общежития лучше. Будет российс... Что вы мне минусуете? Жилой дом всяко лучше гостиницы и общаги, где всякие вахтовики черт знает чем будут заниматься. Они поселилились бы по 10 чел в комнату, а так купят нормальные семьи 2-3 человека.
13:48:01 02-03-2026
Гость (13:33:06 02-03-2026) где всякие вахтовики черт знает чем будут заниматься.. а что Вас это так задевает.. они же это будут внутри делать.
15:10:19 02-03-2026
Гость (13:48:01 02-03-2026) а что Вас это так задевает.. они же это будут внутри делать... С чего ваш оптимизм? Пить и наркоманить будут внутри, а потом захотят размяться на близлежащей территории, погонять местных жителей.
16:20:31 02-03-2026
Не понимаю, что там общественность возмущается переводом здания в жилое. Все знают, что гостиницы - место , притягивающее криминал. Или местные дамочки уже представили себя интердевочками, а теперь разочарованы?

Вы «выдавили» прежнего владельца территории своими акциями протеста, не исключено, что под руководством нынешнего хозяина , чтобы прибрать площадку к рукам))) Получили, к чему стремились!
Не понимаю, что там общественность возмущается переводом здания в жилое. Все знают, что гостиницы - место , притягивающее криминал. Или местные дамочки уже представили себя интердевочками, а теперь разочарованы?
Вы «выдавили» прежнего владельца территории своими акциями протеста, не исключено, что под руководством нынешнего хозяина , чтобы прибрать площадку к рукам))) Получили, к чему стремились!
17:43:56 02-03-2026
Я просто помню начало баттла, когда местных возмущала именно ночлежка, что там заселится пьянь и рвань, и вообще будет рассадок преступности. А теперь эти же люди переобулись и кричат - а зачем нам ЖК, лучше бы ночлежку. Очень доволен как всех этих псевдоактивистов швырнули через один орган.
23:31:01 02-03-2026
Гость (17:43:56 02-03-2026) Я просто помню начало баттла, когда местных возмущала именно... Не зарекайся,а то когда тебе какую-нибудь пакость под носом построят окажешься псевдоактивистом тем самым. Тоже будем очень довольными