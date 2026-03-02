Застройщик отметил, что возводить на месте "Искры" ЖК ему позволило изменение назначения участка

02 марта 2026, 09:33, ИА Амител

Участок на месте кинотеатра "Искра" / Фото: amic.ru

Жители двух жилых домов на ул. Георгиева, 44, и ул. 50 лет СССР, 51 возмущены тем, как "ловко переобулся в воздухе" барнаульский застройщик "Мой Дом". Вместо апартаментов, которые согласно проекту, должен был появиться на этом участке, компания вводит полноценный жилой комплекс. А ведь совсем недавно "Мой дом" горячо заверял соседей по участку: мол, не бойтесь, никакого ЖК тут не будет. Сейчас барнаульцы пытаются разобраться, как застройщик мог заявить один проект, а в итоге реализовать другой и на чьей стороне закон. Подробнее – в материале amic.ru.

Планы застройщика и протест жителей

Осенью 2023 года застройщик "Мой Дом" объявил о планах построить на месте бывшего кинотеатра "Искра" в Барнауле две высотки в 17 и 9 этажей с двухуровневой пристройкой с общественными помещениями. Из проекта следовало, что в одной башне разместят офисы, а в другой будут апартаменты. Проект соответствовал назначению жилого участка, который относился к зоне "ОД-1" (многофункциональная общественно-деловая зона) и позволял строить офисы, гостиницы и апартаменты. Но — не жилые комплексы.

"У нас там первый и второй этажи – это ретейл, затем будут этажи с офисами. И 15 этажей займут апартаменты, в которых нельзя будет прописаться. Это съемное жилье, как гостиница, – уехал и приехал. Всего будет около 90 таких квартир. Это небольшой объем", – говорил тогда Князев.

Жители соседних домов (на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51) выступили резко против строительства башен. Они утверждали, что стройка навредит проблемному дому на ул. Георгиева, 44, число парковок резко сократится, а дороги во дворах будут использоваться для проезда сначала строительной техники, и затем и клиентов "Искры". Также жителей возмутили работы около детского сада, который находится в нескольких метрах, и застройка площади Жукова.

План застройки участка / Фото предоставлено компанией "Мой Дом"

Несмотря на протесты, градостроительный совет Барнауле в июле 2024 года одобрил проект, рекомендовав застройщику рассмотреть вариант со строительством второго уровня подземной парковки. В феврале 2024 года началось строительство.

А в январе 2026 года руководитель компании "Мой Дом" Павел Князев рассказал "Толку", что вместо апартаментов во второй башне появятся жилые квартиры. Amic.ru застройщик пояснил, что в здании будет 130 квартир на 265 человек.

"Все жители в шоке"

Жителей микрорайона резкая смена планов застройщика возмутила.

"Это выглядит очень странно. Нас все время уверяли, что на участке появятся именно апартаменты, что тут не будут постоянно жить люди. Застройщик всячески отрицал любые предположения о строительстве жилого дома", – рассказывает житель соседнего дома.

Его соседка Наталья, отметила, что эта новость шокировала всех местных еще и потому, что в феврале 2023 года администрация города уже пресекала строительство ЖК на этом участке. В тот момент чиновники отмечали, что планы инвестора построить на территории ЖК "противоречат градостроительным нормативам" и могут вызвать "социальную напряженность". Для нового ЖК на участке не хватает инфраструктуры, социальных объектов, не хватает территории для тротуаров и большой парковки. И вдруг все изменилось в 2026 году. Каким образом — не понятно.

"Мы запрашивали копии документов в администрации, но получили отказ. Говорят, что якобы в конце 2024 года были внесены изменения в генплан, но мы этот генплан не видели", – говорит Наталья.

А ведь во время протестов в 2024 году именно обещание застройщика построить апартаменты вместо ЖК успокоили людей, говорит Светлана (жительница дома 51 на ул. 50 лет СССР).

"Они обещали, что тут будут именно апартаменты и временные жильцы. Нас это успокоило, ведь съемное и постоянное жилье – это разные вещи. Это иная загрузка соцучреждений, парковок и всего остального. Но похоже, что нам специально рассказывали про апартаменты, чтобы "протащить" проект, а в итоге построить ЖК", – говорит женщина.

Сейчас активисты пытаются добиться, чтобы им предоставили новый проект ЖК "Искра".

"Хотим понять, чего ждать от этой стройки на самом деле", – говорят женщины.

Возмущает людей и то, что строительная техника движется по дворам жилых домов и разрушает дорогу. Хотя застройщик сделал проезд для спецтехники со стороны площади Жукова, но "даже ГАИ удивились, как такой проезд тут может существовать", рассказывают активисты.

"Закладывалось", но не "планировалось"

Руководитель компании-застройщика Павел Князев уверяет, что все изменения в проект — законны. При этом он не отрицает, что возможность размещения в здании квартир закладывалась еще "на этапе проектирования", поэтому компания сразу "предусмотрела" нормы для полноценного жилья. Но заранее "Мой дом" не заявлял о варианте строительства ЖК, так как на тот момент назначение земельного участка "не позволяло планировать на месте кинотеатра жилой дом", сообщили в компании amic.ru.

По словам представителя компании, изменения в генплан Барнаула были внесены 25 декабря 2024 года.

"По факту всех изменений земельный участок в настоящее время относится к зоне смешанной и общественно деловой застройки (СОД-2), в которой разрешено строительство жилых и коммерческих объектов, что является вполне логичным, так как земельный участок расположен в спальном районе в окружении многоквартирных домов", – отметил представитель застройщика.

В итоге 30 декабря 2025 года "Мой дом" получил разрешение уже на строительство ЖК, а не апартаментов.

Как пояснили amic.ru в компании, решение построить ЖК застройщик принял, когда банки свернули программы по финансированию апартаментов в городской черте и перенаправили средства на туристические территории. И такое решение для "Моего Дома" стало неожиданностью, подчеркнули там.

"Предугадать решение банка заранее мы не могли. Но, понимая нестабильный рынок, в том числе ипотечных и кредитных продуктов (в том числе для застройщика), мы заранее просчитывали все возможные варианты развития событий в зависимости от состояния рынка", – подчеркнул он.

"Более простое и очевидное решение"

В компании считают, что количество квартир (130) в новой высотке – "незначительно", объект располагается "в дошкольном и учебном кластере", и поэтому негативно на социальной инфраструктуре района новый ЖК на 265 жителей не отразится.

"Рядом расположено достаточное количество дошкольных учреждений, в которых есть доступные места для детей, так же в нормативной близости находятся общеобразовательные учреждения, к которым дети могут быть прикреплены", – заявили в компании.

Застройщик считает, что жильцам домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, не стоит волноваться и по поводу проезда к зданию.

"Доступ к зданию будет таким же, как и был ранее. Напомним, что на месте строящегося здания, ранее был кинотеатр с торговыми павильонами и так далее, он нес определенную транспортную нагрузку на квартал. Прежний объект был демонтирован, и в целом функциональность территории сохранилась и стала более удобной", – рассказали в компании.

Застройщик согласился с тем, что площадь парковки придется увеличить, так как нормы для ЖК совсем другие. Но при этом в компании заверили, что планы на создание сквера рядом со зданиями остаются прежними. Для парковок же выделят "специальную зону", которая будет располагаться "в границах земельного участка", уверяет застройщик. Будет построен и ранее обещанный подземный паркинг.

"Нормативы для ЖК требуют больше парковочных мест, нежели апартаменты. <…> Наземная парковка – более простое и очевидное решение. При этом застройщик не отказывается от строительства ранее запланированных планов в виде подземного паркинга под будущим объектом (офисной башней и жилой), что позволит перенести значительную часть автомобилей под землю и снизить нагрузку на наземное пространство", – пояснил застройщик.

Павел Князев в разговоре с "Толком" называл планы компании на объект "хорошим примером ревитализации (то есть, возвращения к жизни – прим.ред.) районов, находящихся в упадке". Поэтому жителям остается только ждать ввода дома в эксплуатацию, запланированного на конец 2027 года.

Справка: Представители компании отметили, что сейчас все еще ведутся "подготовительные работы строительной площадки" для начала строительно-монтажных работ по возведению монолитных конструкций здания, а именно фундамента и каркаса. Еще застройщик обеспечивает мощностями электроснабжения производственные участки, обустраивает приобъектные склады и площадки, а также формирует строительный городок для строительных бригад. Возводить сами здания на территории пока не начали.