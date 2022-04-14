Лебеди-кликуны покинули Алтайский край с приходом тепла, сообщил «Вестям Алтай» инспектор заказника «Лебединый» Алексей Солдатов.

Эти пернатые каждый год прилетают зимовать на незамерзающее озеро Светлое. По словам специалиста, в этом году они начали покидать его в 20-х числах марта. Сейчас кликунов можно встретить на других водоёмах и на полях в Бийском и Советском районах. Однако в основном это старые птицы, не готовые к долгому перелёту.

Так, недалеко от села Советского уже четыре года живёт лебедь с повреждённым крылом, который не смог улететь и подружился с местным жителем.

«Зимой уходит на озеро ко всем, а на лето переходит ближе к населённому пункту. Здесь люди его подкармливают. Полюбил сильно местного жителя, встречает его с работы, на работу провожает. Связано с тем, что кормит человек, заботится», — рассказал Солдатов.

Он также добавил, что туристы до сих пор приезжают в заказник, чтобы посмотреть на лебедей. Однако не многим удаётся увидеть даже пустое озеро, поскольку из-за размытых дорог туда не добраться на машине.