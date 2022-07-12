Алтайские парикмахеры «стригут деньги». Край лидирует по стоимости стрижки в Сибири

Стоимость женской модельной стрижки в Алтайском крае — 592 рубля, при этом в среднем по Сибири — 560 рублей, сообщает «ФедералПресс».

«В Республике Алтай услуга обойдется намного бюджетнее — 416 рублей», — отмечает издание со ссылкой на данные региональных органов статистики.

Алтайский край стал лидером и по увеличению стоимости женской стрижки — на 11,2% с начала 2022 года, на 12,8% за год.

Примечательно, что Хакасия — единственный сибирский регион, где услуга подешевела (на 1%).

Мужская стрижка в СФО в среднем стоит 451 рубль. В Алтайском крае ниже среднего — 448 рублей, однако регион стал лидером по удорожанию услуги с начала года — на 13,6%, на 17,4% за год.

За 10 лет цена женской стрижки в Сибири выросла на 91%, а мужской — на 87%.