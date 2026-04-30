Школы, больницы, дороги. В Алтайском крае подвели итоги народной программы "Единой России"

Форум "Алтайский край. Есть результат!" собрал участников со всего региона

30 апреля 2026, 12:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" / Дмитрий Толмачев

В Барнауле 29 апреля прошел форум "Алтайский край. Есть результат!", на котором подвели итоги реализации народной программы "Единой России". В мероприятии приняли участие депутаты, представители власти, активисты партийных проектов, молодогвардейцы и участники СВО.

Результаты и развитие

Главной темой встречи стали результаты работы за последние пять лет. Губернатор Алтайского края, член Генсовета "Единой России" Виктор Томенко отметил, что регион выполнил ключевые задачи в экономике, социальной сфере и инфраструктуре.

«Сегодня мы подводим итоги пятилетки, но работа продолжается. Убежден, что многие вопросы нам по плечу решить в ближайшее время», — сказал он.

За последние годы в крае выросли ключевые экономические показатели. Индекс сельхозпроизводства увеличился на 31,8%, а общий объем продукции достиг почти 277 млрд рублей. Регион укрепил позиции среди лидеров аграрного сектора.

Параллельно развивали социальную инфраструктуру. С 2021 года в Алтайском крае построили 11 школ и 18 детских садов, отремонтировали более 400 образовательных учреждений. На сельских территориях открыли свыше 300 центров "Точка роста", а школы получили 438 автобусов.

В здравоохранении также провели масштабные изменения. В регионе построили семь поликлиник и подразделений, открыли 24 амбулатории и 95 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировали 240 медицинских объектов. Продолжается строительство новых медицинских учреждений в Барнауле и Камне-на-Оби.

Форум "Алтайский край. Есть результат!" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"/ Дмитрий Толмачев

Значительные изменения коснулись и дорожной отрасли. В 2025 году дорожный фонд достиг 28,8 млрд рублей. За несколько лет обновили тысячи километров дорог. Одновременно развивают общественные пространства — ежегодно благоустраивают более 100 территорий, а в голосованиях участвуют до 200 тысяч жителей.

Поддержка и участие

Отдельным направлением остается помощь участникам СВО и их семьям.

«С первых дней "Единая Россия" включилась в работу по отправке грузов в зону СВО, сейчас она организована совместно с правительством Алтайского края», — отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии Денис Голобородько. И подчеркнул, что сейчас помощь стала более системной и адресной, а в ее организации участвуют волонтеры и общественные объединения.

В регионе приняли ряд мер поддержки для ветеранов боевых действий и их семей, включая налоговые льготы, помощь с жильем и трудоустройством, а также программы реабилитации.

Итоги реализации программы подвел и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания, секретарь реготделения партии Александр Романенко.

«Пять лет назад мы в прямом диалоге с людьми сформировали этот важнейший документ. Получили тысячи предложений и взяли на себя обязательство реализовать их. Сегодня можем честно сказать: мы это обязательство выполнили, несмотря на сложные условия», — отметил он. И подчеркнул, что важным результатом стало вовлечение жителей в принятие решений: более 30% населения участвуют в обсуждении и реализации проектов.

Александр Романенко призвал продолжить совместную работу и включиться в подготовку нового программного документа.