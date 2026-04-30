В Бийском районе у мужчины в багажнике нашли редкие виды рыбы

Кроме рыбы в автомобиле были снасти, удочки и сеть

30 апреля 2026, 12:17, ИА Амител

Часть найденной в багажнике рыбы / Фото: МУ МВД России "Бийское"

В Бийском районе задержали 43-летнего жителя села Сростки, который в период нерестового запрета наловил около 40 рыб в Катуни. Автомобиль с уловом остановили ранним утром на трассе у поворота на село Иконниково, сообщили в МУ МВД России "Бийское". В багажнике машины, помимо обычной рыбы, оказались и редкие виды.

По данным полиции, около 04:00 инспекторы остановили Nissan X-Trail и при осмотре обнаружили мешок с рыбой, выловленной в запретный период. Всего в нем находилось 40 экземпляров: судак, налим, сазан, 19 лещей и 11 карасей, а также осетр и пять стерлядей, относящиеся к ценным видам. Сам водитель пояснил, что добыл улов в реке Катуни.

Кроме рыбы, в автомобиле нашли снасти, удочки, сеть, резиновую лодку, палатку и садок, что, по версии правоохранителей, подтверждает факт незаконной добычи. В действиях мужчины усмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов").

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, с апреля в регионе действуют ограничения на рыболовство в связи с нерестом. Запрет введен для сохранения и воспроизводства водных биоресурсов. Рыбачить разрешено, но с существенными ограничениями — по местам, срокам и разрешенным снастям.